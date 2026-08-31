O Sistema Único de Saúde (SUS) vai ampliar as opções de tratamento para pacientes com câncer de pulmão. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (31) a incorporação de três medicamentos de alta tecnologia à rede pública: brigatinibe, gefitinibe e durvalumabe.

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A previsão é que os tratamentos comecem a ser disponibilizados de forma gradual a partir de outubro, conforme as negociações para aquisição dos medicamentos e as condições necessárias para a distribuição. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 1,9 mil pacientes poderão ser beneficiados.