Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na noite deste domingo (30), por volta das 19h30, por tráfico de drogas no Jardim Oriente, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Corpo de adolescente é encontrado por familiares com drone
- Briga entre irmão acaba em morre brutal em Piracicaba
A equipe do 10º BPM/I estava fazendo patrulhamento reforçado na área quando os PMs viram a cena suspeita: dois moleques numa praça entregando alguma coisa para um carro. Na hora, os policiais desconfiaram e partiram pra abordagem!
Na revista, os menores acabaram confessando. Com a dupla, a PM achou 12 porções de maconha do tipo skunk - a supermaconha -, 12 porções de cocaína, R$ 130,00 em notas miúdas, do tráfico, e um celular.
Os dois levaram voz de apreensão, tiveram os direitos garantidos e foram levados primeiro para o Pronto-Socorro do Piracicamirim, para exame e depois para o Plantão Policial.
Depois do boletim de ocorrência e todo o procedimento, os adolescentes foram liberados para os pais.