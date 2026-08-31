A equipe do 10º BPM/I estava fazendo patrulhamento reforçado na área quando os PMs viram a cena suspeita: dois moleques numa praça entregando alguma coisa para um carro. Na hora, os policiais desconfiaram e partiram pra abordagem!

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na noite deste domingo (30), por volta das 19h30, por tráfico de drogas no Jardim Oriente, em Piracicaba.

Na revista, os menores acabaram confessando. Com a dupla, a PM achou 12 porções de maconha do tipo skunk - a supermaconha -, 12 porções de cocaína, R$ 130,00 em notas miúdas, do tráfico, e um celular.

Os dois levaram voz de apreensão, tiveram os direitos garantidos e foram levados primeiro para o Pronto-Socorro do Piracicamirim, para exame e depois para o Plantão Policial.

Depois do boletim de ocorrência e todo o procedimento, os adolescentes foram liberados para os pais.