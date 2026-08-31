31 de agosto de 2026
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CAÍRAM

Menores são flagrados vendendo drogas em praça de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
As drogas foram apreendidas pela Polícia Militar.
As drogas foram apreendidas pela Polícia Militar.

  Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na noite deste domingo (30), por volta das 19h30, por tráfico de drogas no Jardim Oriente, em Piracicaba.

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A equipe do 10º BPM/I estava fazendo patrulhamento reforçado na área quando os PMs viram a cena suspeita: dois moleques numa praça entregando alguma coisa para um carro. Na hora, os policiais desconfiaram e partiram pra abordagem!

Na revista, os menores acabaram confessando. Com a dupla, a PM achou 12 porções de maconha do tipo skunk - a supermaconha -, 12 porções de cocaína, R$ 130,00 em notas miúdas, do tráfico, e um celular.

Os dois levaram voz de apreensão, tiveram os direitos garantidos e foram levados primeiro para o Pronto-Socorro do Piracicamirim, para exame e depois para o Plantão Policial.

 Depois do boletim de ocorrência e todo o procedimento, os adolescentes foram liberados para os pais.

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