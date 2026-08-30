Uma adolescente de 16 anos viveu momentos de terror na madrugada desta sexta-feira (29), após ser agredida e abandonada pelo próprio tio na rodovia SP 127 em Piracicaba.
Segundo a Guarda Civil Metropolitana, tudo começou quando a jovem, que já tinha medida protetiva contra o tio paterno, o acompanhou em uma festa no bairro Parque dos Eucaliptos. A medida tinha sido revogada recentemente após a família reatar o contato.
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Por volta das 2h da manhã, os dois saíram da festa em um carro cinza. No meio do caminho, eles discutiram e o tio agrediu a sobrinha com uma cotovelada e um soco no rosto, além de tentar jogar o carro contra a menina. Em seguida, ela a largou sozinha, no escuro, às margens da Rodovia SP-127, por volta das 5h.
A adolescente foi encontrada e socorrida por uma ambulância, que encaminhou para a Unidade Mista de Saúde de Saltinho, na região de Piracicaba. O Conselho Tutelar de Saltinho foi acionado e pediu apoio da Guarda de Piracicaba, para localizar o pai da menina.
Quando a GCM chegou na casa do pai, no bairro Cantagalo, começou a aparecer o resto da história. Enquanto levava o pai da vítima para a delegacia, os guardas ouviram o telefone tocar várias vezes: era o agressor, tentando convencer o irmão a fazer a filha retirar a queixa.
Ele chegou a oferecer dinheiro.
Na delegacia, o pai contou que a mãe da adolescente se mudou para outra cidade com os outros filhos, e que a menina ficou sob os cuidados dele. Como trabalha muito, precisa deixar a filha sozinha ou com parentes, inclusive o irmão.
O caso foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba, onde um boletim por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva foi registrado.
Os policiais saíram em diligência pelos bairros Jaraguá e Vila Cristina e acharam o agressor, escondido na casa do pai no Jaraguá.
O indivíduo foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. A menina foi acompanhada pela conselheira tutelar de Piracicaba e encaminhada para uma casa de acolhimento, onde está em segurança.