Segundo a Guarda Civil Metropolitana, tudo começou quando a jovem, que já tinha medida protetiva contra o tio paterno, o acompanhou em uma festa no bairro Parque dos Eucaliptos. A medida tinha sido revogada recentemente após a família reatar o contato.

Uma adolescente de 16 anos viveu momentos de terror na madrugada desta sexta-feira (29), após ser agredida e abandonada pelo próprio tio na rodovia SP 127 em Piracicaba.

Por volta das 2h da manhã, os dois saíram da festa em um carro cinza. No meio do caminho, eles discutiram e o tio agrediu a sobrinha com uma cotovelada e um soco no rosto, além de tentar jogar o carro contra a menina. Em seguida, ela a largou sozinha, no escuro, às margens da Rodovia SP-127, por volta das 5h.

A adolescente foi encontrada e socorrida por uma ambulância, que encaminhou para a Unidade Mista de Saúde de Saltinho, na região de Piracicaba. O Conselho Tutelar de Saltinho foi acionado e pediu apoio da Guarda de Piracicaba, para localizar o pai da menina.

Quando a GCM chegou na casa do pai, no bairro Cantagalo, começou a aparecer o resto da história. Enquanto levava o pai da vítima para a delegacia, os guardas ouviram o telefone tocar várias vezes: era o agressor, tentando convencer o irmão a fazer a filha retirar a queixa.