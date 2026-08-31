A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta terça-feira (1º) a chamada pública para matrículas do ano letivo de 2027 no Ensino Fundamental da rede municipal. O processo é destinado a crianças que estão fora da escola pública, incluindo aquelas que desejam retornar aos estudos, além de estudantes que precisam solicitar transferência de unidade escolar.
VEJA MAIS :
- SUS terá três novos medicamentos para tratar câncer de pulmão
- Menores são flagrados vendendo drogas em praça de Piracicaba
- Piracicaba terá capivara gigante de 4 metros em projeto cultural
As inscrições devem ser feitas presencialmente em uma unidade de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação.
Para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança precisa ter 6 anos completos até 31 de março de 2027. A chamada também contempla estudantes que desejam solicitar transferência por mudança de endereço ou por intenção.
Educação de Jovens e Adultos
A chamada pública inclui ainda a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Anos Iniciais, voltada a jovens, adultos e idosos que não frequentaram a escola ou não concluíram os anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, na idade regular.
Para ingressar na EJA em 2027, é necessário ter 15 anos completos até o início do ano letivo.
Documentos necessários
Para realizar a inscrição, os responsáveis devem apresentar documentos do estudante e do responsável. São exigidos:
- RG/CIN e CPF do responsável e do estudante. Para estrangeiros, RNM ou documento equivalente;
- Certidão de nascimento do estudante;
- Comprovante de escolaridade;
- Comprovante de endereço residencial do estudante ou responsável;
- Comprovante ou declaração de vacinação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, outros documentos podem ser solicitados conforme a situação de cada estudante.
Benefícios
Os estudantes matriculados na Rede Municipal de Educação têm direito a material escolar, uniforme e merenda. O passe escolar também é oferecido conforme os critérios estabelecidos para o benefício, especialmente aos alunos que residem a mais de dois quilômetros da unidade escolar.
Divulgação dos resultados
A divulgação dos resultados e o período de efetivação das matrículas estão previstos para 4 de janeiro de 2027.
A chamada pública é uma oportunidade para famílias que precisam garantir uma vaga na rede municipal para o próximo ano letivo e para estudantes que necessitam mudar de unidade escolar.