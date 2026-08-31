A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta terça-feira (1º) a chamada pública para matrículas do ano letivo de 2027 no Ensino Fundamental da rede municipal. O processo é destinado a crianças que estão fora da escola pública, incluindo aquelas que desejam retornar aos estudos, além de estudantes que precisam solicitar transferência de unidade escolar.

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As inscrições devem ser feitas presencialmente em uma unidade de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação.