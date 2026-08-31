31 de agosto de 2026
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VAGAS ESCOLARES

Matrículas para 2027 começam nesta terça na rede municipal; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Chamada pública começa nesta terça-feira (1º) e contempla novos alunos, transferências e estudantes da EJA para o ano letivo de 2027.
Chamada pública começa nesta terça-feira (1º) e contempla novos alunos, transferências e estudantes da EJA para o ano letivo de 2027.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta terça-feira (1º) a chamada pública para matrículas do ano letivo de 2027 no Ensino Fundamental da rede municipal. O processo é destinado a crianças que estão fora da escola pública, incluindo aquelas que desejam retornar aos estudos, além de estudantes que precisam solicitar transferência de unidade escolar.

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As inscrições devem ser feitas presencialmente em uma unidade de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação.

Para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança precisa ter 6 anos completos até 31 de março de 2027. A chamada também contempla estudantes que desejam solicitar transferência por mudança de endereço ou por intenção.

Educação de Jovens e Adultos

A chamada pública inclui ainda a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Anos Iniciais, voltada a jovens, adultos e idosos que não frequentaram a escola ou não concluíram os anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, na idade regular.

Para ingressar na EJA em 2027, é necessário ter 15 anos completos até o início do ano letivo.

Documentos necessários

Para realizar a inscrição, os responsáveis devem apresentar documentos do estudante e do responsável. São exigidos:

  • RG/CIN e CPF do responsável e do estudante. Para estrangeiros, RNM ou documento equivalente;
  • Certidão de nascimento do estudante;
  • Comprovante de escolaridade;
  • Comprovante de endereço residencial do estudante ou responsável;
  • Comprovante ou declaração de vacinação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, outros documentos podem ser solicitados conforme a situação de cada estudante.

Benefícios

Os estudantes matriculados na Rede Municipal de Educação têm direito a material escolar, uniforme e merenda. O passe escolar também é oferecido conforme os critérios estabelecidos para o benefício, especialmente aos alunos que residem a mais de dois quilômetros da unidade escolar.

Divulgação dos resultados

A divulgação dos resultados e o período de efetivação das matrículas estão previstos para 4 de janeiro de 2027.

A chamada pública é uma oportunidade para famílias que precisam garantir uma vaga na rede municipal para o próximo ano letivo e para estudantes que necessitam mudar de unidade escolar.

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