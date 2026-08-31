O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) acompanha a investigação sobre a morte de Franco Tavares Mendes, de 19 anos, estudante da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba. O jovem foi encontrado morto em uma república estudantil no dia 11 de julho.

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A causa da morte ainda não foi oficialmente determinada. A Polícia Civil continua investigando o caso e aguarda a conclusão dos exames periciais e toxicológicos, que deverão esclarecer as circunstâncias do óbito.