O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) acompanha a investigação sobre a morte de Franco Tavares Mendes, de 19 anos, estudante da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba. O jovem foi encontrado morto em uma república estudantil no dia 11 de julho.
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A causa da morte ainda não foi oficialmente determinada. A Polícia Civil continua investigando o caso e aguarda a conclusão dos exames periciais e toxicológicos, que deverão esclarecer as circunstâncias do óbito.
Estudante foi encontrado em república
Franco cursava o segundo ano de Engenharia Agronômica na Esalq/USP. Natural da cidade de São Paulo, ele havia se mudado para Piracicaba para estudar.
O jovem foi localizado sem vida na república Poko Loko, na Vila Independência. Franco, no entanto, integrava outra república estudantil, chamada No Talo.
Segundo informações da Guarda Civil Municipal, não foram identificados sinais aparentes de violência no corpo. Quando as equipes chegaram ao imóvel, o estudante já estava morto.
O caso foi registrado como morte suspeita e encaminhado para investigação da Polícia Civil. O local foi preservado para a realização da perícia.
Bebidas foram apreendidas
Durante o atendimento da ocorrência, foram encontradas no imóvel diversas embalagens de bebidas alcoólicas, incluindo cerveja, vinho, vodca, uísque e outros destilados, além de bebidas energéticas.
Os produtos foram apreendidos pela Polícia Civil e devem ser analisados no decorrer da investigação. A presença das bebidas, no entanto, não determina a causa da morte, que ainda depende dos resultados dos exames periciais.
Investigação continua
A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil, com atuação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba.
O Ministério Público acompanha o andamento do caso e aguarda as diligências realizadas pela autoridade policial. Após a conclusão da investigação, o órgão deverá avaliar as medidas cabíveis.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da morte. O laudo pericial é considerado fundamental para esclarecer o que aconteceu e determinar se houve alguma circunstância específica relacionada ao óbito.
Homenagens ao estudante
A morte de Franco repercutiu entre estudantes e integrantes da comunidade acadêmica da Esalq/USP.
A universidade, o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz (CALQ), o Grupo de Experimentação Agrícola (GEA) e outras entidades ligadas à instituição prestaram homenagens ao estudante.
Franco também participava do grupo estudantil Ano Cinzeiro e era conhecido entre os colegas pelo apelido de P'-isqrdo.
O velório ocorreu no dia 13 de julho, na unidade Ossel Avelino, em São Paulo. O sepultamento foi realizado no mesmo dia, no Cemitério São Pedro, no bairro Vila Alpina, na capital paulista.
O que falta esclarecer
A investigação ainda depende de respostas importantes. Entre os principais pontos estão a causa oficial da morte, os resultados dos exames periciais e toxicológicos e a análise dos elementos recolhidos no local.
A Polícia Civil também deve concluir as diligências para esclarecer as circunstâncias que antecederam a morte do estudante.
Enquanto os laudos não forem concluídos, não há confirmação oficial de que a morte tenha sido provocada por intoxicação, consumo de álcool ou qualquer outra causa específica.