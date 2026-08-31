As pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República passaram a registrar uma mudança importante no cenário eleitoral de 2026. Depois de meses de vantagem concentrada principalmente entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o escritor Augusto Cury (Avante) apareceu acima dos 10% em um dos principais levantamentos divulgados nesta segunda-feira (31).
Na pesquisa Nexus/BTG Pactual, Cury alcançou 11% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. O resultado o colocou na terceira posição, atrás de Lula, com 37%, e Flávio Bolsonaro, com 31%.
O desempenho chama atenção principalmente pela velocidade do crescimento. Uma semana antes, Cury aparecia com apenas 2% no mesmo levantamento. Em sete dias, portanto, o candidato avançou nove pontos percentuais.
O crescimento também foi percebido no cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Cury saiu de 0% para 8% das intenções de voto nesse intervalo.
Outro levantamento divulgado nesta segunda-feira, realizado pela AtlasIntel, também apontou avanço do candidato do Avante. Nesse caso, Cury registrou 7,8%, contra 1,6% na pesquisa anterior, realizada em julho.
Redes sociais impulsionam candidatura
A expansão da candidatura de Augusto Cury ocorreu paralelamente a um aumento expressivo de sua presença nas redes sociais.
Um dos momentos apontados como importantes para esse crescimento foi o debate presidencial realizado pela Band, que contou com a participação de Cury, mas não teve Lula, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema.
Com maior exposição, o escritor passou a conquistar novos seguidores e ampliou sua presença no ambiente digital. Em apenas dois dias, a conta de Cury no Instagram ganhou quase 2 milhões de seguidores, segundo os dados apresentados na pesquisa.
A candidatura também recebeu apoio de influenciadores, contribuindo para que o escritor ultrapassasse a marca de 10 milhões de seguidores na plataforma. Na segunda-feira (31), eram cerca de 10,7 milhões.
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Candidato cresce entre os eleitores mais jovens
Os números indicam que o avanço de Cury tem forte relação com o eleitorado mais jovem.
No levantamento Nexus/BTG Pactual, o candidato aparece com 22% entre os entrevistados de 16 a 24 anos. Na faixa de 25 a 40 anos, chega a 16%.
A AtlasIntel também identificou desempenho expressivo entre os mais jovens. Cury registrou 12,1% entre eleitores de 16 a 24 anos e 19,8% na faixa de 25 a 34 anos.
O desempenho sugere que a maior exposição digital do candidato pode estar ajudando a ampliar seu alcance entre grupos que tradicionalmente possuem forte presença nas redes sociais.
Crescimento mexe com os principais candidatos
A ascensão de Augusto Cury também coincidiu com uma queda nas intenções de voto de adversários.
Na pesquisa Nexus/BTG Pactual, Flávio Bolsonaro perdeu quatro pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Lula oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro da pesquisa.
Na AtlasIntel, Flávio recuou 2,3 pontos, enquanto Lula apresentou queda de 1,6 ponto percentual.
Apesar dos movimentos, Lula e Flávio permanecem nas primeiras posições dos levantamentos, enquanto Cury surge como o principal nome fora da polarização entre os dois.
Como foram realizadas as pesquisas
Os levantamentos citados possuem metodologias diferentes:
- Nexus/BTG Pactual — 31 de agosto: foram entrevistadas 2.005 pessoas entre 28 e 30 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BR-08900/2026.
- Nexus/BTG Pactual — 24 de agosto: o instituto ouviu 2.006 entrevistados entre 21 e 23 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Registro no TSE: BR-09028/2026.
- AtlasIntel — 31 de agosto: foram entrevistadas 5.014 pessoas por meio de formulário eletrônico entre 25 e 30 de agosto. A margem de erro é de um ponto percentual, com confiança de 95%. Registro no TSE: BR-07972/2026.
- AtlasIntel — 1º de julho: o levantamento ouviu 4.999 pessoas entre 26 e 30 de junho, também por formulário eletrônico. A margem de erro é de um ponto percentual e o nível de confiança é de 95%. Registro no TSE: BR-04582/2026.
Os resultados representam o cenário encontrado pelos institutos no período em que as entrevistas foram realizadas e podem sofrer alterações ao longo da disputa eleitoral.