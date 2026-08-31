As pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República passaram a registrar uma mudança importante no cenário eleitoral de 2026. Depois de meses de vantagem concentrada principalmente entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o escritor Augusto Cury (Avante) apareceu acima dos 10% em um dos principais levantamentos divulgados nesta segunda-feira (31).

Na pesquisa Nexus/BTG Pactual, Cury alcançou 11% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. O resultado o colocou na terceira posição, atrás de Lula, com 37%, e Flávio Bolsonaro, com 31%.

O desempenho chama atenção principalmente pela velocidade do crescimento. Uma semana antes, Cury aparecia com apenas 2% no mesmo levantamento. Em sete dias, portanto, o candidato avançou nove pontos percentuais.