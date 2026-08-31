A agência reguladora dos Estados Unidos, FDA (Food and Drug Administration), autorizou uma nova indicação para o Mounjaro, medicamento produzido pela farmacêutica Eli Lilly. A partir da decisão, o remédio poderá ser utilizado para reduzir o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC) em adultos com diabetes tipo 2 que apresentam risco cardiovascular elevado.

O Mounjaro já tinha autorização nos Estados Unidos para ajudar no controle da glicose em pessoas com diabetes tipo 2. A nova decisão amplia a utilização do medicamento, que tem como princípio ativo a tirzepatida.

A substância atua simultaneamente sobre os receptores dos hormônios GIP e GLP-1, mecanismos relacionados ao controle da glicemia e à sensação de saciedade.