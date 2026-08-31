A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou um novo medicamento à base de semaglutida desenvolvido pela farmacêutica EMS para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2. O produto, chamado Yluméc, foi enquadrado como medicamento similar e teve o registro publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (31).

A autorização consta na Resolução-RE nº 3.416, de 28 de agosto de 2026, emitida pela Gerência-Geral de Medicamentos da agência.

O Yluméc utiliza a semaglutida como princípio ativo e terá versões comercializadas em canetas aplicadoras, com aplicação semanal.

Yluméc terá quatro versões