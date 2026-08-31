31 de agosto de 2026
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NOVA OPÇÃO

Anvisa registra nova caneta de semaglutida para diabetes; VEJA

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
O produto, chamado Yluméc, foi enquadrado como medicamento similar e teve o registro publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (31).
O produto, chamado Yluméc, foi enquadrado como medicamento similar e teve o registro publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (31).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou um novo medicamento à base de semaglutida desenvolvido pela farmacêutica EMS para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2. O produto, chamado Yluméc, foi enquadrado como medicamento similar e teve o registro publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (31).

A autorização consta na Resolução-RE nº 3.416, de 28 de agosto de 2026, emitida pela Gerência-Geral de Medicamentos da agência.

O Yluméc utiliza a semaglutida como princípio ativo e terá versões comercializadas em canetas aplicadoras, com aplicação semanal.

Yluméc terá quatro versões

O registro concedido pela Anvisa contempla quatro apresentações comerciais do medicamento. As diferenças estão principalmente no volume da solução e na quantidade de canetas e agulhas disponibilizadas em cada embalagem.

As opções aprovadas são:

  • Cartucho com 3,0 mL, uma caneta aplicadora e quatro agulhas;
  • Cartucho com 1,5 mL, duas canetas aplicadoras e dez agulhas;
  • Cartucho com 1,5 mL, uma caneta aplicadora e seis agulhas;
  • Cartucho com 3,0 mL, duas canetas aplicadoras e oito agulhas.

Segundo a EMS, a versão de 1,5 mL permite quatro aplicações de 0,25 mg ou 0,5 mg. Já a apresentação de 3 mL é destinada a quatro aplicações de 1 mg ou 2 mg.

O medicamento terá uso semanal, conforme as orientações previstas para o produto.

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Medicamento é similar, não genérico

Apesar de utilizar a mesma substância ativa da semaglutida, o Yluméc não foi registrado como medicamento genérico, mas como similar.

A principal diferença está na forma como esses produtos são identificados no mercado. Medicamentos similares possuem nome comercial próprio, enquanto os genéricos são normalmente identificados pelo princípio ativo.

Para o registro, ambas as categorias precisam atender aos requisitos de qualidade, segurança e eficácia estabelecidos pela Anvisa e utilizam um medicamento de referência no processo regulatório.

De acordo com a EMS, o medicamento de referência utilizado para o Yluméc é o Ozivy, também produzido pela própria empresa.

Caneta será voltada ao tratamento do diabetes

O novo medicamento foi desenvolvido para adultos com diabetes tipo 2 e será disponibilizado em dispositivos aplicadores, segundo a fabricante.

A semaglutida pertence a uma classe de medicamentos que atua sobre os receptores de GLP-1. A substância também está presente em medicamentos conhecidos por sua utilização no tratamento do diabetes e, em determinadas formulações e indicações, no controle do peso.

A indicação aprovada para o Yluméc, porém, é o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2.

Registro vale até 2036

O registro concedido pela Anvisa terá validade até agosto de 2036.

As apresentações aprovadas possuem prazo de validade de 24 meses, conforme as informações constantes no registro.

A autorização regulatória permite que o medicamento avance para as etapas necessárias para sua comercialização no país.

Quando o Yluméc chegará às farmácias?

Apesar da aprovação do registro, o medicamento não chega automaticamente às farmácias.

A EMS informou que ainda são necessárias outras etapas regulatórias antes do início da comercialização do Yluméc.

Por isso, a publicação do registro pela Anvisa não significa que o produto já esteja disponível para compra pelos consumidores.

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