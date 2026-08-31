Um caminhão carregado com cana-de-açúcar picada tombou na tarde de domingo (30) na alça de acesso à Rodovia Cornélio Pires (SP-127), trecho que liga Piracicaba a Saltinho, no interior de São Paulo. O acidente provocou a interdição completa da via.
Até as 9h30 desta segunda-feira (31), o veículo de grande porte ainda permanecia no local, enquanto equipes trabalhavam na retirada da carga e na operação para destombar o caminhão.
Segundo a apuração, o tombamento aconteceu por volta das 15h30 de domingo. Ninguém ficou ferido.
O ponto foi interditado pela concessionária responsável pela rodovia, no sentido Saltinho–Piracicaba. Ainda não havia previsão para a liberação do trecho.
Retirada da carga atrasa liberação
Antes de remover o caminhão, as equipes precisam retirar toda a cana-de-açúcar espalhada na área do acidente.
Um guincho atua na operação, que inclui a remoção da carga, a limpeza da pista e, posteriormente, o destombamento do veículo.
A liberação do acesso dependerá da conclusão de todo o trabalho operacional e da garantia de que a pista estará novamente em condições seguras para o tráfego.
VEJA MAIS:
- Preso, Cássio Fala Pira tenta recuperar salário de R$ 18,5 mil
- Motociclista bate em caminhão na SP 304 em Piracicaba
- Homem armado invade padaria e ameaça atendente em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como está o trânsito no trecho?
A situação registrada no local era a seguinte:
- Interdição: a alça de acesso ao Ceasa e à Rodovia do Açúcar está totalmente bloqueada;
- Limpeza: equipes trabalham na retirada da cana e na remoção do bitrem;
- Motoristas: quem segue pela SP-127 em direção a Piracicaba deve ficar atento à interdição e, se possível, utilizar caminhos alternativos.
Até a conclusão dos trabalhos, os motoristas devem evitar o trecho afetado e respeitar a sinalização instalada na região.
Causas do acidente serão investigadas
As circunstâncias que provocaram o tombamento do caminhão ainda não foram esclarecidas.
As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.
A concessionária permanece responsável pelas operações de atendimento, limpeza e liberação do trecho até que o trânsito possa ser restabelecido com segurança.