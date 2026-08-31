Um caminhão carregado com cana-de-açúcar picada tombou na tarde de domingo (30) na alça de acesso à Rodovia Cornélio Pires (SP-127), trecho que liga Piracicaba a Saltinho, no interior de São Paulo. O acidente provocou a interdição completa da via.

Até as 9h30 desta segunda-feira (31), o veículo de grande porte ainda permanecia no local, enquanto equipes trabalhavam na retirada da carga e na operação para destombar o caminhão.

Segundo a apuração, o tombamento aconteceu por volta das 15h30 de domingo. Ninguém ficou ferido.