31 de agosto de 2026
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TRÂNSITO INTERDITADO

Tombamento de bitrem causa interdição na SP-127 em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
O acidente provocou a interdição completa da via.
O acidente provocou a interdição completa da via.

Um caminhão carregado com cana-de-açúcar picada tombou na tarde de domingo (30) na alça de acesso à Rodovia Cornélio Pires (SP-127), trecho que liga Piracicaba a Saltinho, no interior de São Paulo. O acidente provocou a interdição completa da via.

Até as 9h30 desta segunda-feira (31), o veículo de grande porte ainda permanecia no local, enquanto equipes trabalhavam na retirada da carga e na operação para destombar o caminhão.

Segundo a apuração, o tombamento aconteceu por volta das 15h30 de domingo. Ninguém ficou ferido.

O ponto foi interditado pela concessionária responsável pela rodovia, no sentido Saltinho–Piracicaba. Ainda não havia previsão para a liberação do trecho.

Retirada da carga atrasa liberação

Antes de remover o caminhão, as equipes precisam retirar toda a cana-de-açúcar espalhada na área do acidente.

Um guincho atua na operação, que inclui a remoção da carga, a limpeza da pista e, posteriormente, o destombamento do veículo.

A liberação do acesso dependerá da conclusão de todo o trabalho operacional e da garantia de que a pista estará novamente em condições seguras para o tráfego.

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Como está o trânsito no trecho?

A situação registrada no local era a seguinte:

  • Interdição: a alça de acesso ao Ceasa e à Rodovia do Açúcar está totalmente bloqueada;
  • Limpeza: equipes trabalham na retirada da cana e na remoção do bitrem;
  • Motoristas: quem segue pela SP-127 em direção a Piracicaba deve ficar atento à interdição e, se possível, utilizar caminhos alternativos.

Até a conclusão dos trabalhos, os motoristas devem evitar o trecho afetado e respeitar a sinalização instalada na região.

Causas do acidente serão investigadas

As circunstâncias que provocaram o tombamento do caminhão ainda não foram esclarecidas.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

A concessionária permanece responsável pelas operações de atendimento, limpeza e liberação do trecho até que o trânsito possa ser restabelecido com segurança.

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