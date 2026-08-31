O jornalista Carlos Monforte morreu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos. Considerado um dos pioneiros do modelo de âncora no telejornalismo brasileiro, Monforte construiu uma carreira de quase quatro décadas na emissora, com forte atuação na cobertura política.
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Segundo informações divulgadas por veículos que ouviram familiares, o jornalista estava em tratamento contra um câncer. A causa oficial da morte, no entanto, não foi divulgada. Monforte morreu em Brasília, onde realizava o tratamento.
Início da carreira
Natural de Santos, no litoral de São Paulo, Carlos Américo Aguiar Monforte iniciou sua trajetória profissional no jornal A Tribuna, ainda antes de concluir a graduação em Jornalismo. Ele se formou pela Faculdade de Comunicação de Santos em 1972.
Entre 1973 e 1978, trabalhou como repórter especial de O Estado de S. Paulo. No período, também realizou cursos de aperfeiçoamento no exterior antes de ingressar na televisão.
Quase quatro décadas na Globo
Monforte entrou na TV Globo em 1978, como repórter local em São Paulo. Pouco depois, passou a produzir reportagens para programas de grande alcance da emissora, como o Jornal Nacional e o Fantástico.
Em 1982, assumiu a editoria de Política do Jornal da Globo e também passou a atuar como editor e apresentador do Bom Dia São Paulo.
Um dos momentos mais importantes de sua carreira ocorreu em 1983, quando participou da criação do Bom Dia Brasil. Monforte foi editor-chefe e apresentador do telejornal, permanecendo à frente do programa durante nove anos.
Atuação na GloboNews
Na década de 1990, Monforte também teve passagem pela comunicação institucional da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Posteriormente, retornou à televisão e, em 1998, passou a integrar a equipe da GloboNews.
Na emissora de notícias, atuou no programa Espaço Aberto, tornou-se coordenador da GloboNews em Brasília e apresentou o Jornal das Dez. Ele permaneceu no Grupo Globo até 2016, encerrando uma trajetória de 38 anos na empresa.
Legado no jornalismo
Ao longo da carreira, Carlos Monforte se consolidou como um dos profissionais que ajudaram a estabelecer o modelo de âncora no telejornalismo brasileiro. Além da apresentação, sua atuação envolvia funções editoriais e participação direta na construção dos telejornais.
Em 2022, o jornalista lançou o livro O Papel do Jornalismo sem Papel, obra na qual abordou as transformações provocadas pela tecnologia e pela digitalização nas redações.
A morte de Monforte encerra uma trajetória de mais de quatro décadas dedicada ao jornalismo, marcada principalmente pela televisão, pela cobertura política e pela participação em importantes momentos da história do telejornalismo brasileiro.