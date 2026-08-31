O jornalista Carlos Monforte morreu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos. Considerado um dos pioneiros do modelo de âncora no telejornalismo brasileiro, Monforte construiu uma carreira de quase quatro décadas na emissora, com forte atuação na cobertura política.

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Segundo informações divulgadas por veículos que ouviram familiares, o jornalista estava em tratamento contra um câncer. A causa oficial da morte, no entanto, não foi divulgada. Monforte morreu em Brasília, onde realizava o tratamento.