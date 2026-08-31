Uma nova estratégia de tratamento pode mudar a forma como o colesterol alto é combatido no futuro. Pesquisadores estão testando uma terapia genética capaz de modificar uma parte específica do DNA e, com isso, reduzir de forma duradoura os níveis de colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”, e de triglicerídeos.

VEJA MAIS :

A técnica utiliza o sistema de edição genética CRISPR-Cas9, uma ferramenta que permite alterar trechos específicos do material genético. Nesse caso, o alvo dos cientistas é o gene ANGPTL3, que participa da regulação dos níveis de gorduras no sangue.