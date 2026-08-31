A nova Central de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba recebeu um gerador de energia de 300 kW (375 kVA). O equipamento foi instalado com o objetivo de garantir a continuidade do funcionamento da unidade e preservar as condições adequadas de armazenamento dos medicamentos, principalmente daqueles que necessitam de controle de temperatura.
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Localizada no bairro Taquaral, a nova Central possui 1.746 metros quadrados e foi estruturada para concentrar o armazenamento e a distribuição de medicamentos e materiais utilizados pela rede municipal de Saúde.
Estrutura conta com câmara fria
Entre os espaços da unidade está uma câmara fria exclusiva, com 27 metros quadrados. O ambiente é destinado aos medicamentos que precisam ser mantidos em temperaturas controladas para preservar suas características e garantir a segurança dos produtos.
A instalação do gerador permite que equipamentos essenciais continuem funcionando mesmo diante de uma eventual queda de energia. O sistema possui frequência de 60 Hz e bateria de 100 amperes para a partida do equipamento.
Organização dos medicamentos
A Central também conta com um sistema de armazenamento em pallets, estrutura que permite organizar os produtos de forma mais adequada e otimizar o espaço disponível no imóvel.
A concentração dos estoques em uma unidade específica busca melhorar os processos de armazenamento, controle e distribuição dos medicamentos e materiais para os serviços da rede municipal.
Segundo a Prefeitura, a estrutura foi planejada para oferecer mais segurança à conservação dos produtos e contribuir para a logística de abastecimento das unidades de Saúde de Piracicaba.
A instalação do gerador representa uma medida de segurança para evitar que possíveis interrupções no fornecimento de energia comprometam medicamentos que dependem de condições específicas de armazenamento.