A nova Central de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba recebeu um gerador de energia de 300 kW (375 kVA). O equipamento foi instalado com o objetivo de garantir a continuidade do funcionamento da unidade e preservar as condições adequadas de armazenamento dos medicamentos, principalmente daqueles que necessitam de controle de temperatura.

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Localizada no bairro Taquaral, a nova Central possui 1.746 metros quadrados e foi estruturada para concentrar o armazenamento e a distribuição de medicamentos e materiais utilizados pela rede municipal de Saúde.