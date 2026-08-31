31 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ARMAZENAMENTO

Central de Medicamentos recebe gerador para garantir conservação

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Equipamento foi instalado na nova Central de Medicamentos para garantir a conservação dos produtos em caso de falta de energia.
Equipamento foi instalado na nova Central de Medicamentos para garantir a conservação dos produtos em caso de falta de energia.

A nova Central de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba recebeu um gerador de energia de 300 kW (375 kVA). O equipamento foi instalado com o objetivo de garantir a continuidade do funcionamento da unidade e preservar as condições adequadas de armazenamento dos medicamentos, principalmente daqueles que necessitam de controle de temperatura.

VEJA MAIS :

Localizada no bairro Taquaral, a nova Central possui 1.746 metros quadrados e foi estruturada para concentrar o armazenamento e a distribuição de medicamentos e materiais utilizados pela rede municipal de Saúde.

Estrutura conta com câmara fria

Entre os espaços da unidade está uma câmara fria exclusiva, com 27 metros quadrados. O ambiente é destinado aos medicamentos que precisam ser mantidos em temperaturas controladas para preservar suas características e garantir a segurança dos produtos.

A instalação do gerador permite que equipamentos essenciais continuem funcionando mesmo diante de uma eventual queda de energia. O sistema possui frequência de 60 Hz e bateria de 100 amperes para a partida do equipamento.

Organização dos medicamentos

A Central também conta com um sistema de armazenamento em pallets, estrutura que permite organizar os produtos de forma mais adequada e otimizar o espaço disponível no imóvel.

A concentração dos estoques em uma unidade específica busca melhorar os processos de armazenamento, controle e distribuição dos medicamentos e materiais para os serviços da rede municipal.

Segundo a Prefeitura, a estrutura foi planejada para oferecer mais segurança à conservação dos produtos e contribuir para a logística de abastecimento das unidades de Saúde de Piracicaba.

A instalação do gerador representa uma medida de segurança para evitar que possíveis interrupções no fornecimento de energia comprometam medicamentos que dependem de condições específicas de armazenamento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários