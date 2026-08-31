O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza a partir desta segunda-feira, (31), 280 vagas de emprego para empresas do município e da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade e experiência.

VEJA MAIS :

Entre as funções com maior número de oportunidades está a de ajudante de pátio de sucata, que reúne 50 vagas. Também há 20 vagas para ajudante de obras, em diferentes modalidades, e outras 10 para auxiliar de cozinha.