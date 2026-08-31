O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza a partir desta segunda-feira, (31), 280 vagas de emprego para empresas do município e da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade e experiência.
VEJA MAIS :
- Eleitor: veja o que é permitido e proibido no dia da votação
- MP acompanha investigação sobre morte de estudante da Esalq/USP
- Central de Medicamentos recebe gerador para garantir conservação
Entre as funções com maior número de oportunidades está a de ajudante de pátio de sucata, que reúne 50 vagas. Também há 20 vagas para ajudante de obras, em diferentes modalidades, e outras 10 para auxiliar de cozinha.
O setor de alimentação também conta com oportunidades para auxiliar de sushiman e barman, com quatro vagas disponíveis para cada função.
Salários chegam a R$ 3,9 mil
As remunerações variam conforme o cargo e os requisitos exigidos. Entre os maiores salários estão os de caldeireiro, com até R$ 3.914, assistente técnico de vendas, com R$ 3.800, analista financeiro, com R$ 3.500, e carpinteiro de obras, com R$ 3.100.
Além dos salários, algumas oportunidades oferecem benefícios. Entre os itens mencionados estão vale-transporte e auxílio-alimentação. Para determinadas funções na área de bares e restaurantes, há possibilidade de remuneração fixa acrescida de gorjetas.
Também estão disponíveis oportunidades temporárias, com contratos que podem chegar a 270 dias, incluindo vagas relacionadas a setores como agricultura e vendas técnicas.
Requisitos
Os requisitos variam de acordo com cada vaga. Entre as exigências mais frequentes estão ensino fundamental ou médio completo. Algumas funções também solicitam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ativa, especialmente em atividades ligadas aos setores de logística, mecânica e produção.
Os interessados devem consultar os detalhes de cada oportunidade antes de realizar a candidatura, verificando os requisitos específicos e mantendo os dados cadastrais atualizados.
Como consultar as vagas
As oportunidades podem ser consultadas por meio do Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba. A lista está sujeita a alterações, já que as vagas podem ser encerradas quando atingirem o limite de encaminhamentos ou mediante solicitação das empresas contratantes.
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221, pelo telefone (19) 3431-8500 ou pelo link piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/.