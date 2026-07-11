A dor bateu na porta de uma família neste sábado (11). Horas depois de ser encontrado morto em uma república universitária, o jovem foi identificado: Franco Tavares Mendes, de 19 anos.

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O caso aconteceu no bairro Vila Independência, após a noite desta sexta-feira (10), que teve confraternização no imóvel onde moram estudantes. Depois da festa, eles foram dormir. Só que na manhã de hoje, ao acordarem, os amigos encontraram Franco caído no quintal da casa.