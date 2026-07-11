11 de julho de 2026
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TRAGÉDIA

Identificado estudante que morreu em república de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais e Jhenyfer Oliveira.
O jovem estudante Franco tinha apenas 19 anos.
O jovem estudante Franco tinha apenas 19 anos.

  A dor bateu na porta de uma família neste sábado (11). Horas depois de ser encontrado morto em uma república universitária, o jovem foi identificado: Franco Tavares Mendes, de 19 anos.

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O caso aconteceu no bairro Vila Independência, após a noite desta sexta-feira (10), que teve confraternização no imóvel onde moram estudantes. Depois da festa, eles foram dormir. Só que na manhã de hoje, ao acordarem, os amigos encontraram Franco caído no quintal da casa.

O desespero foi imediato. Ligaram para a Unidade de Suporte Avançado do SAMU, mas, quando os médicos chegaram, o óbito foi constatado. Segundo informações preliminares, o corpo já apresentava rigidez cadavérica.

Polícia no local

A Guarda Civil isolou a área até a chegada do delegado de plantão e da Polícia Científica.O corpo de Franco foi encaminhado ao IML de Piracicaba. Agora a perícia vai apontar a causa da morte.

O caso foi registrado na Delegacia e está sendo investigado pela Polícia Civil.

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