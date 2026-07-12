A manhã deste sábado (11) foi marcada por tristeza e comoção na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq/USP), em Piracicaba. A morte do estudante Franco Tavares Mendes, de apenas 19 anos, abalou colegas, professores, amigos e familiares.
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Aluno do segundo ano de Engenharia Agronômica, Franco foi encontrado sem vida em uma república estudantil na Vila Independência. As circunstâncias da morte serão investigadas pelas autoridades.
Em nota oficial, a Esalq lamentou profundamente a perda e prestou solidariedade aos pais, familiares, amigos e toda a comunidade acadêmica.
Nas redes sociais, centenas de mensagens de despedida e homenagens rapidamente tomaram conta da publicação da universidade. Amigos descreveram Franco como um jovem cheio de sonhos. A morte precoce de um universitário às vésperas de construir sua carreira despertou uma onda de solidariedade e emocionou moradores de Piracicaba.
Investigação
De acordo com as informações, na noite de sexta-feira aconteceu uma confraternização na república, que faz parte da rotina dos estudantes universitários. Conforme relatos, eles foram dormir normalmente, mas na manhã de ontem, os colegas encontraram Franco caído inconsciente no quintal.
Equipes do SAMU foram acionadas e constataram o óbito. A polícia e a pericia também atenderam a ocorrência.
O caso está sendo investigado.