A manhã deste sábado (11) foi marcada por tristeza e comoção na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq/USP), em Piracicaba. A morte do estudante Franco Tavares Mendes, de apenas 19 anos, abalou colegas, professores, amigos e familiares.

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Aluno do segundo ano de Engenharia Agronômica, Franco foi encontrado sem vida em uma república estudantil na Vila Independência. As circunstâncias da morte serão investigadas pelas autoridades.