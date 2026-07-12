12 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Comoção toma conta da ESALQ após morte de estudante em república

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
O jovem Franco foi encontrado morto em uma república no bairro Vila Independência.
O jovem Franco foi encontrado morto em uma república no bairro Vila Independência.

  A manhã deste sábado (11) foi marcada por tristeza e comoção na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq/USP), em Piracicaba. A morte do estudante Franco Tavares Mendes, de apenas 19 anos, abalou colegas, professores, amigos e familiares.

LEIA MAIS

Aluno do segundo ano de Engenharia Agronômica, Franco foi encontrado sem vida em uma república estudantil na Vila Independência. As circunstâncias da morte serão investigadas pelas autoridades.

Em nota oficial, a Esalq lamentou profundamente a perda e prestou solidariedade aos pais, familiares, amigos e toda a comunidade acadêmica.

Nas redes sociais, centenas de mensagens de despedida e homenagens rapidamente tomaram conta da publicação da universidade. Amigos descreveram Franco como um jovem cheio de sonhos. A morte precoce de um universitário às vésperas de construir sua carreira despertou uma onda de solidariedade e emocionou moradores de Piracicaba.

Investigação

De acordo com as informações, na noite de sexta-feira aconteceu uma confraternização na república, que faz parte da rotina dos estudantes universitários. Conforme relatos, eles foram dormir normalmente, mas na manhã de ontem, os colegas encontraram Franco caído inconsciente no quintal. 

Equipes do SAMU foram acionadas e constataram o óbito. A polícia e a pericia também atenderam a ocorrência.

O caso está sendo investigado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários