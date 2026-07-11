Um jovem de 19 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (11) no quintal de uma residência onde moram estudantes universitários, no bairro Vila Independência, em Piracicaba.
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Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem, uma confraternização foi realizada no imóvel na noite anterior. Após o término da festa, os moradores foram dormir normalmente.
Ao acordarem na manhã deste sábado, amigos encontraram o jovem caído nos fundos da residência e acionaram imediatamente uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU.
No local, o médico da equipe constatou o óbito. De acordo com informações preliminares, o corpo já apresentava rigidez cadavérica.
A Guarda Civil Municipal foi acionada, isolou a área e preservou o local até a chegada das autoridades. O delegado de plantão acompanhou a ocorrência, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo serviço funerário.
As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. A causa da morte será esclarecida somente após a conclusão dos exames periciais.