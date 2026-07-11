Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem, uma confraternização foi realizada no imóvel na noite anterior. Após o término da festa, os moradores foram dormir normalmente.

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (11) no quintal de uma residência onde moram estudantes universitários, no bairro Vila Independência, em Piracicaba.

Ao acordarem na manhã deste sábado, amigos encontraram o jovem caído nos fundos da residência e acionaram imediatamente uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU.

No local, o médico da equipe constatou o óbito. De acordo com informações preliminares, o corpo já apresentava rigidez cadavérica.

A Guarda Civil Municipal foi acionada, isolou a área e preservou o local até a chegada das autoridades. O delegado de plantão acompanhou a ocorrência, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia.