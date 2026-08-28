Uma cirurgia realizada remotamente por meio de um sistema robótico chinês marcou um avanço na medicina brasileira. Na terça-feira (25), um paciente foi submetido a uma prostatectomia radical em Goiânia (GO), enquanto o cirurgião responsável pelo procedimento estava a aproximadamente 3 mil quilômetros de distância, em Santiago, no Chile.

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A operação foi realizada por meio do sistema cirúrgico robótico Toumai e se tornou a primeira telecirurgia conectando Goiás ao Chile, além de ser a primeira prostatectomia realizada por telecirurgia no estado e a primeira operação desse tipo feita pelo Hospital do Rim.