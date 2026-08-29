Moradores do bairro Jardim Caxambu, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria da Praça José Francisco Coimbra Neto. Segundo os moradores, a falta de manutenção em alguns pontos do espaço tem dificultado a utilização da praça pela população da região.

De acordo com os relatos, o mato alto se espalhou por áreas da praça e avançou em direção às calçadas. A situação, segundo os moradores, tem prejudicado a circulação de pedestres, principalmente nos trechos próximos à vegetação.

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