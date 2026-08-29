Moradores do bairro Jardim Caxambu, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de zeladoria da Praça José Francisco Coimbra Neto. Segundo os moradores, a falta de manutenção em alguns pontos do espaço tem dificultado a utilização da praça pela população da região.
De acordo com os relatos, o mato alto se espalhou por áreas da praça e avançou em direção às calçadas. A situação, segundo os moradores, tem prejudicado a circulação de pedestres, principalmente nos trechos próximos à vegetação.
Saiba mais:
Os moradores afirmam que a área é utilizada pela comunidade para circulação e permanência, mas que as condições atuais têm reduzido o uso do espaço. Eles pedem que seja realizada a roçagem e a limpeza das áreas onde a vegetação está mais alta.
Além do mato, os moradores também apontaram problemas nos bancos instalados na praça. Segundo eles, alguns equipamentos estão danificados e não apresentam condições adequadas para que sejam utilizados pela população.
Os bancos fazem parte da estrutura disponível para os frequentadores que utilizam a praça como local de permanência. Os moradores afirmam que a manutenção desses equipamentos também é necessária para que o espaço possa ser utilizado.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba recebeu os relatos e acompanha a situação apresentada pelos moradores. As reclamações envolvem principalmente a necessidade de serviços de zeladoria, como roçagem, limpeza e manutenção dos equipamentos existentes na praça.
Segundo os moradores, a expectativa é de que o local receba uma vistoria e que os serviços sejam realizados para melhorar as condições de circulação e utilização da área pública.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte de mato está programado para a primeira quinzena de setembro. Referente aos bancos, a manutenção já está na programação e o serviço será executado no prazo de 30 dias".