A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio da Resolução-RE nº 3.347 e atinge produtos destinados ao cuidado pessoal, incluindo manteigas corporais, géis de banho, loções e sprays aromáticos da marca Bunny.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de circulação de 37 produtos cosméticos que estavam sendo comercializados irregularmente no país. A decisão inclui a proibição de fabricação, venda, distribuição, publicidade e uso dos itens.

A determinação também traz uma recomendação importante para quem já comprou os produtos: a orientação é interromper imediatamente o uso.

Produtos estavam sem regularização

Segundo a Anvisa, os cosméticos eram comercializados pela internet por meio de um site próprio sem a regularização exigida para esse tipo de produto.

Antes de serem disponibilizados aos consumidores, cosméticos precisam passar pelos procedimentos de regularização previstos pela legislação sanitária. Essas exigências permitem que os produtos sejam avaliados de acordo com os critérios estabelecidos para fabricação e comercialização.