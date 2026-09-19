Uma investigação da Polícia Civil contra um casal de origem chinesa, apontado como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, terminou com duas prisões, dezenas de porções de entorpecentes e mais de R$ 68 mil em dinheiro apreendidos em Piracicaba.
A operação foi realizada pela 2ª DISE do DEIC Piracicaba, com apoio da ROMU, na noite de quinta-feira (18), em endereços nos bairros Centro e Paulista.
LEIA MAIS
Segundo a investigação, o comércio conhecido como “Bar da China” ou “Bar da Jú”, na Rua Moraes Barros, era utilizado para a comercialização de drogas. A polícia também apurou que a mulher investigada, de 48 anos, conhecida como “Jú”, seria proprietária de pensões e de um serviço de mototáxi. Conforme os investigadores, parte do tráfico seria realizada por meio de “delivery” utilizando motociclistas.
Polícia monitorou local
De posse de mandados de busca e apreensão, os policiais passaram a monitorar o estabelecimento e afirmam ter constatado movimentação relacionada à venda de drogas.
Durante a abordagem, foram encontradas 32 porções de cocaína escondidas em diferentes pontos do bar, além de R$ 6.374 em dinheiro, também separados e escondidos no estabelecimento.
A ação se estendeu ao serviço de mototáxi. Um motoboy, de 66 anos, foi abordado pela ROMU e, segundo a polícia, estava com 33 porções de cocaína, 26 de crack e duas de maconha, além de R$ 641.
Mais de R$ 68 mil escondidos
A operação ganhou ainda mais peso durante as buscas na residência do casal. No imóvel, os policiais localizaram R$ 61.554 em dinheiro, além de US$ 1.811 e uma nota de 10 euros.
Ao todo, foram apreendidos 68 porções de cocaína, 27 de crack e duas de maconha, além de dois celulares e R$ 68.569 em espécie.
A mulher apontada pela investigação como responsável pelo bar e o motoboy receberam voz de prisão e foram encaminhados à sede do DEIC, onde o flagrante foi registrado. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.
O marido da investigada, de 50 anos, conhecido como “China”, não estava no estabelecimento no momento da ação. Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por envolvimento no tráfico e deverá responder pelo caso.
Quatro pessoas encontradas no bar também foram conduzidas para prestar esclarecimentos após serem localizadas com pequenas quantidades de drogas destinadas, segundo a polícia, ao consumo próprio. Elas foram ouvidas e liberadas.