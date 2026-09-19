Uma investigação da Polícia Civil contra um casal de origem chinesa, apontado como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, terminou com duas prisões, dezenas de porções de entorpecentes e mais de R$ 68 mil em dinheiro apreendidos em Piracicaba.

A operação foi realizada pela 2ª DISE do DEIC Piracicaba, com apoio da ROMU, na noite de quinta-feira (18), em endereços nos bairros Centro e Paulista.

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