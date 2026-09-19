19 de setembro de 2026
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SUSTO NA VILA

VÍDEO: Carro invade bar após colisão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
Após a batida, um dos carros entrou no bar.
Após a batida, um dos carros entrou no bar.

  Uma noite que deveria ser tranquila terminou em momentos de tensão, após um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (18), na Avenida Dona Francisca, em Piracicaba.

Segundo informações, a colisão de um Chevrolet Onix contra a traseira de uma Honda HR-V, projetou o carro em um conhecido bar da região. O veículo atingiu uma mesa que estava no local, provocando grande susto entre as pessoas que estavam no estabelecimento.

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Apesar da cena impressionante e do risco de pessoas serem atingidas, segundo as informações preliminares, nenhum cliente ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada e realizou os procedimentos necessários. O trânsito na região ficou lento devido à ocorrência e à movimentação das equipes que atuaram no local.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

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