Uma noite que deveria ser tranquila terminou em momentos de tensão, após um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (18), na Avenida Dona Francisca, em Piracicaba.
Segundo informações, a colisão de um Chevrolet Onix contra a traseira de uma Honda HR-V, projetou o carro em um conhecido bar da região. O veículo atingiu uma mesa que estava no local, provocando grande susto entre as pessoas que estavam no estabelecimento.
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Apesar da cena impressionante e do risco de pessoas serem atingidas, segundo as informações preliminares, nenhum cliente ficou ferido.
A Polícia Militar foi acionada e realizou os procedimentos necessários. O trânsito na região ficou lento devido à ocorrência e à movimentação das equipes que atuaram no local.
As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.