Uma noite que deveria ser tranquila terminou em momentos de tensão, após um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (18), na Avenida Dona Francisca, em Piracicaba.

Segundo informações, a colisão de um Chevrolet Onix contra a traseira de uma Honda HR-V, projetou o carro em um conhecido bar da região. O veículo atingiu uma mesa que estava no local, provocando grande susto entre as pessoas que estavam no estabelecimento.

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