O Grupo Gennius, responsável pelas redes Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill, entrou em recuperação judicial após declarar uma dívida de aproximadamente R$ 265 milhões. A medida busca reorganizar a situação financeira da companhia e permitir a negociação dos débitos com os credores.

Apesar do pedido de recuperação judicial, as unidades do Habib’s continuam abertas e funcionando normalmente. A medida, por si só, não significa o fechamento dos restaurantes nem a interrupção imediata das atividades.

Os clientes podem continuar frequentando as unidades normalmente enquanto o grupo passa pelo processo de reestruturação financeira.

Objetivo é reorganizar as dívidas