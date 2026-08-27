27 de agosto de 2026
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CRISE FINANCEIRA

Dívida de R$ 265 milhões leva Habib's à recuperação judicial

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O Grupo Gennius, responsável pelo Habib's, entrou em recuperação judicial com dívida de R$ 265 milhões. As unidades seguem abertas e funcionando normalmente. Mais informações são aguardadas.
O Grupo Gennius, responsável pelo Habib's, entrou em recuperação judicial com dívida de R$ 265 milhões. As unidades seguem abertas e funcionando normalmente. Mais informações são aguardadas.

O Grupo Gennius, responsável pelas redes Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill, entrou em recuperação judicial após declarar uma dívida de aproximadamente R$ 265 milhões. A medida busca reorganizar a situação financeira da companhia e permitir a negociação dos débitos com os credores.

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Restaurantes continuam funcionando

Apesar do pedido de recuperação judicial, as unidades do Habib’s continuam abertas e funcionando normalmente. A medida, por si só, não significa o fechamento dos restaurantes nem a interrupção imediata das atividades.

Os clientes podem continuar frequentando as unidades normalmente enquanto o grupo passa pelo processo de reestruturação financeira.

Objetivo é reorganizar as dívidas

A recuperação judicial é um mecanismo utilizado por empresas que enfrentam dificuldades financeiras para reorganizar seus débitos e buscar condições para manter suas atividades.

No caso do Grupo Gennius, o processo deverá permitir a negociação com os credores e a elaboração de um plano para reorganizar o passivo de aproximadamente R$ 265 milhões.

Processo ainda terá novas etapas

A recuperação judicial deverá avançar com a análise das dívidas, dos credores e das medidas propostas pelo grupo para enfrentar a situação financeira.

Novos detalhes devem ser conhecidos conforme o processo avance e os documentos sejam analisados pela Justiça.

Caso será acompanhado

Neste momento, não há indicação de fechamento imediato das unidades do Habib’s. A empresa segue com suas operações enquanto o processo de recuperação judicial é conduzido.

A reportagem aguarda novas informações oficiais do Grupo Gennius e da Justiça sobre o caso, incluindo detalhes do plano de recuperação e das medidas que serão adotadas para reorganizar as dívidas.

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