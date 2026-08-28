A Prefeitura de Piracicaba e o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) entregaram, na manhã desta sexta-feira (28), três obras de saneamento voltadas à ampliação da produção e da distribuição de água tratada no município. Os investimentos somam R$ 23,3 milhões e, segundo a administração municipal, beneficiam cerca de 340 mil moradores das regiões Norte e Leste.

A cerimônia de entrega ocorreu na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino e contou com a presença de autoridades municipais, representantes do setor de saneamento e moradores.

ETA Capim Fino amplia capacidade de produção

A principal intervenção foi a ampliação da ETA Capim Fino, que passou de 1.500 para 2.000 litros de água por segundo, aumento de 33% na capacidade de produção. A obra recebeu investimento de R$ 15,78 milhões.