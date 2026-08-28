A Prefeitura de Piracicaba e o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) entregaram, na manhã desta sexta-feira (28), três obras de saneamento voltadas à ampliação da produção e da distribuição de água tratada no município. Os investimentos somam R$ 23,3 milhões e, segundo a administração municipal, beneficiam cerca de 340 mil moradores das regiões Norte e Leste.
A cerimônia de entrega ocorreu na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino e contou com a presença de autoridades municipais, representantes do setor de saneamento e moradores.
ETA Capim Fino amplia capacidade de produção
A principal intervenção foi a ampliação da ETA Capim Fino, que passou de 1.500 para 2.000 litros de água por segundo, aumento de 33% na capacidade de produção. A obra recebeu investimento de R$ 15,78 milhões.
As melhorias incluíram a modernização dos sistemas hidromecânicos e elétricos, ampliação de estruturas hidráulicas, instalação de novos equipamentos para dosagem de produtos químicos, impermeabilização de canais e adequações voltadas à segurança operacional e à acessibilidade, conforme o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
Duas novas adutoras reforçam distribuição
Também foram concluídas duas adutoras responsáveis por ampliar a distribuição de água tratada.
A Adutora Capim Fino–Torre de TV possui 1,4 quilômetro de extensão e 600 milímetros de diâmetro. Com investimento de R$ 1,99 milhão, a estrutura tem capacidade para transportar até 35 milhões de litros de água por dia, atendendo aproximadamente 140 mil moradores.
Já a Adutora Capim Fino–Santa Teresinha tem cinco quilômetros de extensão e diâmetro de 500 milímetros. A obra recebeu R$ 5,6 milhões em investimentos e pode conduzir 21,6 milhões de litros diários, reforçando o abastecimento para cerca de 70 mil moradores da região Norte.
Sistema de abastecimento
Durante a entrega, o presidente do Semae, Ronald Pereira, afirmou que as obras ampliam a capacidade operacional do sistema e reforçam a segurança do abastecimento.
“Estamos fortalecendo todas as etapas do abastecimento, desde a produção até a distribuição da água. São obras que aumentam a capacidade operacional, reduzem riscos de desabastecimento e tornam o sistema mais preparado para acompanhar o crescimento de Piracicaba”, disse.
Novos investimentos previstos
O prefeito Helinho Zanatta apresentou um balanço das obras executadas pelo Semae desde o início da atual gestão e informou que as intervenções fazem parte de um programa de recuperação da infraestrutura de saneamento iniciado em 2025.
Segundo o prefeito, uma das primeiras ações foi a limpeza dos tanques da ETA Luiz de Queiroz, que abastece aproximadamente 120 mil pessoas. Ele afirmou que a medida reduziu problemas relacionados ao acúmulo de lodo e às interrupções no fornecimento de água.
A administração municipal informou ainda que os investimentos próprios em saneamento ultrapassam R$ 150 milhões entre 2025 e 2026. Entre as obras em andamento e previstas estão:
- substituição de 19,7 quilômetros de redes e adutoras em Santa Teresinha, com investimento de R$ 25,3 milhões;
- construção da Adutora Torre de TV–Unileste, orçada em R$ 32 milhões;
- renovação de redes e ramais na Vila Independência, com R$ 17,26 milhões;
- implantação de dois reservatórios na Torre de TV, com investimento de R$ 10,7 milhões e capacidade adicional de 6 milhões de litros;
- construção da Adutora Dois Córregos–Cecap, de 4,2 quilômetros, com investimento de R$ 9,79 milhões.
De acordo com Helinho Zanatta, a meta da administração é viabilizar até 2028 mais de R$ 350 milhões em investimentos com recursos próprios, além de R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), destinados à ampliação da produção, reservação e distribuição de água no município.
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