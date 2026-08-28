O Habib’s, tradicional rede brasileira de fast-food, construiu ao longo de décadas uma trajetória marcada pela expansão, pelos preços baixos e pela popularização da culinária árabe no país. Criada a partir de uma pequena padaria, a empresa transformou a esfiha em um de seus principais símbolos e chegou a espalhar unidades por diversas regiões do Brasil.

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Atualmente, a rede passa por um momento de reestruturação financeira. O Grupo Gennius, controlador do Habib’s, entrou com pedido de recuperação judicial, com uma dívida estimada em aproximadamente R$ 265,2 milhões. Apesar da situação financeira, as lojas seguem funcionando normalmente.