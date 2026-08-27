Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (27), em uma chácara localizada entre as ruas Doze e TV Braúna, no bairro Glebas Taquaral, na divisa entre Rio das Pedras e Piracicaba.
Segundo informações da Guarda Municipal de Rio das Pedras, o corpo foi localizado pelo próprio irmão da vítima. Ele estranhou o fato de ela não ter ido trabalhar e foi até a residência, onde a encontrou já sem vida.
De acordo com as primeiras informações, a mulher apresentava pelo menos cinco golpes de faca na região do tórax. A principal linha de investigação aponta para feminicídio.
Ainda segundo relato do irmão à Guarda Municipal, o marido da vítima, de 54 anos, e a filha do casal, de apenas 5 anos, estão desaparecidos. A família não conseguiu contato com os dois desde o crime.
A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Rio das Pedras. A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica. O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Piracicaba.
A polícia realiza diligências para localizar o marido e a criança.