Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (27), em uma chácara localizada entre as ruas Doze e TV Braúna, no bairro Glebas Taquaral, na divisa entre Rio das Pedras e Piracicaba.

Segundo informações da Guarda Municipal de Rio das Pedras, o corpo foi localizado pelo próprio irmão da vítima. Ele estranhou o fato de ela não ter ido trabalhar e foi até a residência, onde a encontrou já sem vida.

De acordo com as primeiras informações, a mulher apresentava pelo menos cinco golpes de faca na região do tórax. A principal linha de investigação aponta para feminicídio.