O fim de semana em Piracicaba terá uma programação cultural variada, com opções de música, teatro, exposições, atividades gratuitas e atrações para toda a família. Entre os destaques estão o show solidário que marca a apresentação de “Friends”, nova música autoral de uma cantora de Piracicaba, a abertura do 53º Salão Internacional de Humor e a contação de histórias “Entre Águas e Assombrações: Lendas de Piracicaba”, no Sesc.

A cantora de Piracicaba Giovanna Fischer apresenta neste domingo (30) sua nova música autoral, “Friends”, durante um show especial no Teatro Municipal Erotides de Campos, o Teatro do Engenho. A apresentação será das 16h às 17h e marca uma nova etapa na trajetória da artista, que atua profissionalmente na música há cerca de cinco anos.

A canção nasceu como homenagem a dois amigos de infância que morreram e reúne sentimentos de amor, saudade e dor. A composição transforma uma experiência pessoal em música e busca também dialogar com quem já precisou lidar com a ausência de alguém querido. Esse novo momento da carreira foi construído com o apoio de empresas e profissionais que acompanham e patrocinam o trabalho da cantora, entre eles Pira Pharma, Komtainer Beer, Clínica Bróglio Terapias Integrativas, Exala Aromas, Ageotech Engenharia e Geotecnologia, Talita Souza Psicanalista Clínica, Gigi Vino Cucina, Vestá Boutique, Thayna Negrinho Cabelereira, Gleize Serafini Fisioterapeuta, Cardiah Cardiologia Diagnóstica Humanizada, Decor Color Piracicaba, Santo Trevisan Produção, Ipuvae Estúdio, Constantinos Chapéus, Everlight e Addora Comunicações.

O repertório do show terá como base o Folk e o Country, estilos que fazem parte da trajetória de Giovanna. Durante a apresentação, o público poderá ouvir “Friends” ao vivo e conhecer outras referências e trabalhos da artista, que escreve suas músicas em inglês.