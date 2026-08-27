O fim de semana em Piracicaba terá uma programação cultural variada, com opções de música, teatro, exposições, atividades gratuitas e atrações para toda a família. Entre os destaques estão o show solidário que marca a apresentação de “Friends”, nova música autoral de uma cantora de Piracicaba, a abertura do 53º Salão Internacional de Humor e a contação de histórias “Entre Águas e Assombrações: Lendas de Piracicaba”, no Sesc.
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Cantora de Piracicaba lança “Friends” em show solidário
A cantora de Piracicaba Giovanna Fischer apresenta neste domingo (30) sua nova música autoral, “Friends”, durante um show especial no Teatro Municipal Erotides de Campos, o Teatro do Engenho. A apresentação será das 16h às 17h e marca uma nova etapa na trajetória da artista, que atua profissionalmente na música há cerca de cinco anos.
A canção nasceu como homenagem a dois amigos de infância que morreram e reúne sentimentos de amor, saudade e dor. A composição transforma uma experiência pessoal em música e busca também dialogar com quem já precisou lidar com a ausência de alguém querido. Esse novo momento da carreira foi construído com o apoio de empresas e profissionais que acompanham e patrocinam o trabalho da cantora, entre eles Pira Pharma, Komtainer Beer, Clínica Bróglio Terapias Integrativas, Exala Aromas, Ageotech Engenharia e Geotecnologia, Talita Souza Psicanalista Clínica, Gigi Vino Cucina, Vestá Boutique, Thayna Negrinho Cabelereira, Gleize Serafini Fisioterapeuta, Cardiah Cardiologia Diagnóstica Humanizada, Decor Color Piracicaba, Santo Trevisan Produção, Ipuvae Estúdio, Constantinos Chapéus, Everlight e Addora Comunicações.
O repertório do show terá como base o Folk e o Country, estilos que fazem parte da trajetória de Giovanna. Durante a apresentação, o público poderá ouvir “Friends” ao vivo e conhecer outras referências e trabalhos da artista, que escreve suas músicas em inglês.
O evento também terá caráter beneficente. Para participar, é necessário fazer a reserva pelo site Mega Bilheteria e levar 1 kg de alimento não perecível no dia da apresentação. Os produtos arrecadados serão destinados à ONG Fios do Bem, que atua no cuidado e apoio a crianças em tratamento contra o câncer.
Sexta-feira tem roteiro noturno pelo Centro
Quem quiser conhecer Piracicaba por outro ângulo poderá participar, na sexta-feira (28), do roteiro histórico noturno “Além da Saudade”. O passeio gratuito começa às 19h, com saída do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, na rua Treze de Maio, 774, no Centro.
O percurso será feito a pé e passará por locais como a Praça José Bonifácio, a Praça Dr. Jorge Tibiriçá, a Escola Estadual Moraes Barros, a passarela pênsil José Dias Nunes (Tião Carreiro) e o Engenho Central. Durante o trajeto, serão apresentadas histórias, lendas e curiosidades sobre personagens e lugares ligados à trajetória da cidade.
A atividade terá participação da cantora Patrícia Ribeiro e será conduzida pelos historiadores Paulo Renato Tot Pinto e Maurício Beraldo, com acompanhamento do guia de turismo profissional Otacilio Júnior.
A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e a inscrição é obrigatória pelo site Doity. A recomendação é usar sapatos fechados, levar água e lembrar que não haverá transporte de retorno ao ponto inicial. Quem puder também é convidado a levar lenços umedecidos para doação ao Fundo Social de Solidariedade.
“Forever Young” leva comédia musical ao Losso Netto
Também na sexta-feira (28), o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe a comédia musical “Forever Young”, às 20h. O espetáculo, originado na Noruega e há 10 anos em cartaz no Brasil, é de autoria do suíço Erik Gedeon, com direção geral de Jarbas Homem de Mello e supervisão artística e tradução de Henrique Benjamin.
A montagem acompanha seis atores experientes que se interpretam no futuro, próximos aos 100 anos de idade. Mesmo diante das limitações do envelhecimento, os personagens mantêm o espírito de alegria e revelam suas personalidades por meio do rock’n’roll.
A trilha reúne sucessos do rock e do pop de diferentes décadas, dos anos 1950 aos 1990. O elenco conta com Carmo Dalla Vecchia, Paula Capovilla e Miguel Briamonte, que também assina a direção musical. A apresentação tem duração de 100 minutos e ingressos a partir de R$ 60.
Salão de Humor abre exposição no sábado
O sábado (29) será marcado pela abertura do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A cerimônia começa às 19h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, o Teatro do Engenho, com entrada gratuita.
A mostra reúne 385 trabalhos selecionados entre 2.445 obras inscritas por 330 artistas de 44 países. Os trabalhos estão distribuídos entre as categorias cartum, charge, caricatura, tiras/HQ, escultura, saúde e temática.
Neste ano, o tema é “IA x IH – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”, colocando a inteligência artificial e a criatividade humana no centro da discussão. Durante a abertura também serão divulgados os vencedores das categorias e o Grande Prêmio.
Após a cerimônia, a exposição poderá ser visitada gratuitamente no Armazém 14, no Engenho Central, até 1º de novembro. A visitação ocorre de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. O Prêmio Júri Popular Alceu Marozi Righetto será definido posteriormente por votação aberta ao público.
“ClassRock” mistura rock e violino à luz de velas
Ainda no sábado, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe o espetáculo “ClassRock: Concerto à Luz de Velas”, às 20h. A apresentação propõe uma releitura instrumental de clássicos do rock internacional, com o violino assumindo o papel de protagonista.
O instrumento é acompanhado por guitarra, baixo, teclado e bateria, em um cenário iluminado por velas. O repertório inclui músicas associadas a nomes como Guns N’ Roses, Queen, Metallica, Beatles e Bon Jovi.
A apresentação tem duração de 90 minutos e classificação de 10 anos. Os ingressos têm opções a partir de R$ 70 para meia-entrada, além de outras modalidades de ingresso. A venda é feita pela Mega Bilheteria.
Domingo tem música gratuita no Engenho
A manhã de domingo (30) começa com a Corporação Musical União Operária, que se apresenta das 10h às 12h no Engenho Central, dentro do projeto Bem-Vindo ao Engenho.
A apresentação será no palco próximo à entrada pela passarela Pênsil e terá no repertório peças de música sinfônica, choros, dobrados e valsas tradicionais brasileiras. A entrada é gratuita.
Fundada em 1906, a União Operária é uma das instituições culturais tradicionais de Piracicaba e atualmente mantém programas de formação musical que atendem mais de 100 alunos.
Feira reúne cães e gatos para adoção
Quem estiver em busca de um novo companheiro poderá visitar o Adota Pet no sábado (29) e domingo (30), no Piso L1 do Shopping Piracicaba, ao lado da Praça de Eventos Norte. A feira funciona das 14h às 17h nos dois dias.
Cerca de 40 cães e gatos estarão disponíveis para adoção. A ação é realizada em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais de Piracicaba (SPPA), e os animais já foram vermifugados.
Além de conhecer os pets, os visitantes poderão receber orientações sobre adaptação ao novo ambiente, alimentação, rotina e demais cuidados necessários. A proposta é incentivar uma adoção responsável e ajudar as famílias a entenderem os compromissos envolvidos na chegada de um animal.
“Entre Águas e Assombrações” resgata lendas de Piracicaba
O imaginário popular de Piracicaba ganha espaço no Sesc neste domingo (30), às 14h, com a contação de histórias “Entre Águas e Assombrações: Lendas de Piracicaba”. A atividade será conduzida pelo escritor e contador de histórias Evair Sousa, na Sala de Leitura.
Baseada nos livros da escritora Ivana Negri, a apresentação reúne lendas e narrativas ligadas à história e à memória da cidade. A proposta é levar para a oralidade histórias que atravessaram gerações, explorando mistério, memória, tradição e pertencimento.
Ao transformar as narrativas registradas nos livros em uma experiência de contação, a atividade também busca aproximar novas gerações dos causos e personagens que fazem parte do imaginário piracicabano. A atividade é gratuita e livre.
Sesc reúne programação cultural no fim de semana
Quinta-feira (27): O Sesc Piracicaba terá duas atrações às 20h. Na Cafeteria, Mônica Marina canta Marisa Monte, em apresentação gratuita e livre, acompanhada por André Moschetta, José Otávio, Adriano Silva e Aquiles Faneco. No Teatro, a Cia Os Buriti apresenta “Depois do Silêncio”, espetáculo inspirado na história de Helen Keller, com direção e coreografias de Eliana Carneiro. A classificação é livre, com ingressos de R$ 40, R$ 20 e R$ 12 e tradução em Libras.
Sábado (29): A programação começa com as oficinas “Conhecendo e cuidando do meu corpo”, das 10h às 13h, e “Vida sexual e gravidez”, das 14h às 17h, voltadas à comunidade surda, com classificação de 16 anos e entrada gratuita. Também pela manhã, das 10h às 13h, começa o curso “A Rabeca brasileira: Introdução à construção e a história”, com inscrição paga. Para crianças, “Memórias do Quintal” ocorre em dois horários, das 10h30 às 11h15 e das 11h30 às 12h15. À tarde, haverá “Memórias de artista”, das 14h às 15h30, “Lab Dance”, das 14h30 às 16h, e o espetáculo gratuito “Mamulengo Querenutem”, às 16h, na Praça. As atividades infantis são gratuitas, com entrega de senhas 30 minutos antes, quando indicado.
Domingo (30): O curso “A Rabeca brasileira” continua das 14h às 17h, enquanto “Manta que Vira Almofada: Costura Criativa e Funcional” começa às 10h e segue das 10h às 13h, ambos com inscrições pagas e classificação de 16 anos. Pela manhã, “Memórias do Quintal” terá novamente sessões às 10h30 e 11h30. Às 14h, o público poderá acompanhar “Entre Águas e Assombrações: Lendas de Piracicaba”, na Sala de Leitura. Às 16h, o Teatro recebe gratuitamente a animação “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul”, com retirada de ingressos uma hora antes.
Casa Aberta Senac tem atividades gratuitas
O Senac Piracicaba recebe nesta sexta-feira (28), das 9h às 16h, o Casa Aberta Senac 2026, com atividades gratuitas e sem necessidade de inscrição. A programação reúne experiências de tecnologia, saúde, carreira, empreendedorismo e bem-estar.
Entre as atrações estão a captação de currículo para Jovem Aprendiz, indicada a partir de 14 anos; “O Mural Invisível: arte coletiva em realidade aumentada”, para maiores de 12 anos; “Empreender é uma Jogada!”; “Desafios de um espaço confinado”, para maiores de 14 anos; atividades de primeiros socorros e saúde; orientações para elaboração de currículo e sistemas de triagem; yoga e autoconhecimento; e um game educativo sobre o descarte correto de medicamentos.
O Casa Aberta também terá programação em outras unidades da região. Em Rio Claro, estão previstas atividades como o “Escape Room na Biblio!” e “Do Big Ben ao Cristo Redentor”. Em Limeira, os destaques incluem “Jardim dos Sentidos” e “Meu primeiro site com IA”. Já em Águas de São Pedro haverá uma aula-show de abertura com o chef Cesar Yukio e a oficina gastronômica “Bora Biscoitar!”.
Outros eventos em Piracicaba
Na quinta-feira (27), a programação dos 259 anos de Piracicaba inclui a inauguração das cooperativas de Costura, Marcenaria e Carpintaria, às 10h, na rua Prudente de Moraes, 926, no Centro. À noite, o Museu Prudente de Moraes recebe o show “Os King’s do Blues”, da banda Hotel Magnólia, às 18h, com entrada gratuita. A apresentação homenageia B.B. King, Albert King e Freddie King e integra o projeto Quintal do Prudente.
Na sexta-feira (28), às 9h30, será entregue a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino e das adutoras Capim Fino–Santa Teresinha e Capim Fino–Torre de TV. Também às 9h será aberta a exposição “Olhares que Celebram Piracicaba”, no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação. À noite, às 19h30, o Cemitério da Saudade recebe o roteiro “Patrimônios da Saudade”, enquanto o Auditório do Galpão 14, no Engenho Central, terá o Nhô Cine, com o filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”.
No sábado (29), o Miniginásio José de Oliveira Garcia Neto recebe a Etapa Paulista de Basquete em Cadeiras de Rodas, das 7h às 18h. Já no domingo (30), a II Maratona Internacional de Piracicaba começa às 4h, no Parque da Rua do Porto.
“Tom na Fazenda” tem sessões no domingo e segunda
O Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe o espetáculo “Tom na Fazenda” em duas apresentações: domingo (30) e segunda-feira (31). A montagem é estrelada por Armando Babaioff, que também assina a tradução, e tem direção de Rodrigo Portella.
Baseada na obra do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, a peça acompanha Tom, que vai à fazenda da família de seu companheiro para o funeral e descobre que a mãe do rapaz não sabia de sua homossexualidade. A situação se desenvolve a partir das mentiras criadas pela família e da relação do protagonista com o irmão do falecido.
O espetáculo aborda temas como homofobia, patriarcado, preconceito e conflitos familiares. Desde a estreia, em 2017, a montagem já foi apresentada em diferentes cidades brasileiras e passou por festivais internacionais, incluindo o Festival Off Avignon, na França, e o Festival de Edimburgo, na Escócia. Os ingressos estão à venda pela Mega Bilheteria.
Eventos fora de Piracicaba
ExpoEmpresas chega ao último dia em Americana
A ExpoEmpresas 2026 encerra sua 10ª edição nesta quinta-feira (27), na FIDAM, em Americana. Promovida pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), a feira tem entrada gratuita e reúne negócios, conhecimento, networking e atrações culturais.
No último dia, a programação inclui a celebração do aniversário de Americana, às 16h, o ACIA Networking Meta, às 17h, e o sorteio de uma moto zero km pela campanha Espetáculo de Prêmios, também às 17h. A programação musical começa às 19h, com a banda Galáxia, e segue às 20h, com Fora da Caixa. O encerramento está marcado para as 21h.
A feira funciona das 14h às 21h e tem estacionamento gratuito. A edição reúne 124 estandes e tem expectativa de receber cerca de 20 mil visitantes.
Feira de Artesanato movimenta Limeira Shopping
O Limeira Shopping recebe neste sábado (29) e domingo (30) uma Feira de Artesanato com opções de presentes e itens de decoração. No sábado, a programação ocorre das 10h às 22h; no domingo, das 14h às 20h.
Os expositores estarão em frente ao Mundo Animal Lanchonete, com produtos como bonecas de pano, pelúcias, amigurumis, panos de prato, peças em patchwork, pinturas, trabalhos em madeira e crochê.
O Limeira Shopping fica na avenida Carlos Kuntz Busch, 800, no Parque Egisto Ragazzo, em Limeira.