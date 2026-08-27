Agnaldo Donizeti da Silva, de 54 anos, foi preso pela Polícia Civil sob suspeita de matar a esposa, Divina Daniela Carlos, de 34 anos, e deixar o local levando o filho do casal, de apenas 5 anos.

O assassinato chocante de uma mulher a facadas, que aconteceu nesta quinta-feira (27), em uma chácara no limite entre Piracicaba e Rio das Pedras teve desdobramentos nesta quinta

O crime veio à tona pela manhã, quando o irmão de Divina foi até a residência depois de estranhar o desaparecimento da mulher. O que ele encontrou dentro da casa foi uma cena de violência: ela estava morta.

A vítima apresentava pelo menos cinco perfurações provocadas por faca na região do tórax. Os primeiros levantamentos apontaram para a possibilidade de feminicídio.

O imóvel fica na região das ruas Doze e TV Braúna, no bairro Glebas Taquaral, em uma área situada no limite entre Piracicaba e Rio das Pedras.