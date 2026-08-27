O assassinato chocante de uma mulher a facadas, que aconteceu nesta quinta-feira (27), em uma chácara no limite entre Piracicaba e Rio das Pedras teve desdobramentos nesta quinta
Agnaldo Donizeti da Silva, de 54 anos, foi preso pela Polícia Civil sob suspeita de matar a esposa, Divina Daniela Carlos, de 34 anos, e deixar o local levando o filho do casal, de apenas 5 anos.
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O crime veio à tona pela manhã, quando o irmão de Divina foi até a residência depois de estranhar o desaparecimento da mulher. O que ele encontrou dentro da casa foi uma cena de violência: ela estava morta.
A vítima apresentava pelo menos cinco perfurações provocadas por faca na região do tórax. Os primeiros levantamentos apontaram para a possibilidade de feminicídio.
O imóvel fica na região das ruas Doze e TV Braúna, no bairro Glebas Taquaral, em uma área situada no limite entre Piracicaba e Rio das Pedras.
Depois do crime, o suspeito teria fugido levando o filho de 5 anos. A situação provocou preocupação e mobilizou as autoridades, principalmente diante da possibilidade de a criança estar junto do homem procurado.
Horas depois, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender Agnaldo. Mas não foram repassadas informações sobre o filho
Agora, a investigação tenta reconstruir os últimos momentos de Divina, descobrir o que aconteceu dentro da chácara e esclarecer o motivo da violência.
O caso ficará sob responsabilidade do 1º Distrito Policial de Piracicaba e deve ser tratado como possível feminicídio.