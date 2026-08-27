O crime brutal aconteceu no dia 15 de agosto, no bairro Vila Cristina, e chocou a cidade.

A Polícia Civil de Piracicaba está à procura de João Batista de Jesus dos Santos, apontado como o autor dos disparos que acabaram em morte após um evento conhecido como “Forró do Deco”, em Piracicaba.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima estava dentro de um carro acompanhada de outras três pessoas que tinham acabado de sair do Forró do Deco, quando o atirador surgiu e abriu fogo contra o veículo, sem piedade!

Na chuva de balas, Reginaldo Alves Cantuário morreu Outra pessoa que estava no carro também foi atingida, mas sobreviveu ao ataque. A motivação do crime ainda é um mistério e está sendo investigada pela polícia.

O caso foi esclarecido. A Polícia Civil já identificou o assassino e agora divulgou a foto de João Batista para que a população ajude a colocá-lo atrás das grades.