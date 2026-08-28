A região Norte de Piracicaba recebe neste sábado (29) uma força-tarefa do programa Saúde nos Bairros, com atendimento das 8h às 16h. A ação contará com aproximadamente 400 profissionais e terá 43 pontos de atendimento e apoio, entre unidades de saúde, tendas e equipes que realizarão visitas domiciliares.

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A mobilização reúne 139 agentes comunitários de saúde, 56 enfermeiros, 46 médicos, 47 técnicos ou auxiliares de enfermagem, 28 dentistas e 26 auxiliares de saúde bucal, além de psicólogos, nutricionistas e outros profissionais.