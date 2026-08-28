A região Norte de Piracicaba recebe neste sábado (29) uma força-tarefa do programa Saúde nos Bairros, com atendimento das 8h às 16h. A ação contará com aproximadamente 400 profissionais e terá 43 pontos de atendimento e apoio, entre unidades de saúde, tendas e equipes que realizarão visitas domiciliares.
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A mobilização reúne 139 agentes comunitários de saúde, 56 enfermeiros, 46 médicos, 47 técnicos ou auxiliares de enfermagem, 28 dentistas e 26 auxiliares de saúde bucal, além de psicólogos, nutricionistas e outros profissionais.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde e aproximar as equipes da população. Ao todo, a ação percorrerá 20 bairros da região Norte.
Atendimentos e serviços
Nas unidades participantes serão realizados atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, vacinação, ações de prevenção e orientações de saúde. Também serão mantidas as consultas que já estavam agendadas, além do acolhimento de algumas demandas espontâneas identificadas pelas equipes.
As tendas instaladas em pontos estratégicos oferecerão serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos e orientações sobre dengue.
Os pontos de apoio estarão na praça do Parque Histórico Quilombo Corumbataí, no Varejão ao lado da USF Jardim Gilda, no Varejão ao lado da USF Mário Dedini e no Centro Social do bairro Javari.
Visitas domiciliares
Além dos atendimentos nas unidades, as equipes estarão nas ruas realizando visitas domiciliares nos bairros Balbo, Vila Sônia, Santa Teresinha, São Mateus e Godinhos.
Durante as visitas, os profissionais poderão atualizar cadastros, verificar necessidades de acompanhamento, orientar os moradores e identificar situações que necessitem de consulta médica, vacinação, atendimento odontológico ou outros serviços da rede municipal.
A proposta é realizar uma busca ativa por moradores que enfrentam dificuldades para acessar os serviços de saúde.
Unidades participantes
Estarão abertas durante a ação a UBS Santa Teresinha, UBS Parque Piracicaba – Balbo, USF Artemis, USF Boa Esperança I, USF Gran Park, USF Parque Orlanda, USF Vem Viver, USF Algodoal, USF Bosques dos Lenheiros II, USF Jardim Gilda, USF Mário Dedini II, USF Santa Rosa I, USF Vila Fátima e USF Javari.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que a força-tarefa foi planejada pelas equipes da Atenção Básica, com organização dos territórios, definição dos fluxos e preparação das unidades e pontos de apoio.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, a mobilização busca aproximar os profissionais dos moradores e identificar as necessidades de cada território.
A iniciativa deverá ser ampliada posteriormente para outras regiões de Piracicaba, como parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde de aproximar os serviços da população.