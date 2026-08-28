28 de agosto de 2026
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GASTRONOMIA

Sabores na Rua reúne 10 food trucks nesta segunda, em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Tem programação gastronômica em Piracicaba! O Sabores na Rua reúne 10 food trucks nesta segunda-feira (31), na rampa da Prefeitura. O evento acontece das 10h às 15h e é gratuito.
Tem programação gastronômica em Piracicaba! O Sabores na Rua reúne 10 food trucks nesta segunda-feira (31), na rampa da Prefeitura. O evento acontece das 10h às 15h e é gratuito.

A rampa da Prefeitura de Piracicaba será palco de mais uma edição do Sabores na Rua na próxima segunda-feira (31). O evento gastronômico reúne 10 food trucks e será realizado das 10h às 15h, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. A entrada é gratuita e aberta ao público.

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A iniciativa faz parte das comemorações pelos 259 anos de Piracicaba e tem como proposta reunir gastronomia, lazer e empreendedorismo. Além de oferecer diferentes opções de alimentação, o evento busca valorizar os comerciantes e empreendedores do município.

A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, com apoio das Secretarias de Administração e Turismo.

Opções para todos os gostos

Entre os participantes está As Delícias do Milho, que oferece pamonha, milho verde, sucos e curau. A Empanaderia La Ninha terá empanadas argentinas, torresmo de rolo e medialunas, enquanto a La Casa do Espeto participa com espetinhos e lanches de espeto.

O Império da Batata terá batata recheada e batata frita. Já o Delícias do Chef Helio levará cookies, brownie e bolo de pote.

Para quem gosta de doces, a Cocadas da Tia Teresa contará com cocadas cremosas e crespas, doce de batata, quebra-queixo, coquinho, paçoca caseira, entre outras opções.

Food trucks completam a programação

Também participam desta edição a Espeteria Ribeiro, com espetinhos e batata frita; a Kim Docê, com açaí, doces artesanais e raspadinha; e a Mister Churros, que terá sorvetes, crepes, Chuvette, churros, batata frita e sorvete de casquinha.

O Vitalo’s completa a lista com hambúrguer, batata frita, hot dog e refrigerantes.

Incentivo ao empreendedorismo

Segundo a organização, o Sabores na Rua também tem como objetivo movimentar a economia local e criar oportunidades para os empreendedores apresentarem seus produtos à população.

“O Sabores na Rua é uma oportunidade de valorizar quem empreende no município, movimentar a economia e, ao mesmo tempo, proporcionar um momento de convivência e lazer para os servidores e toda a população”, destacou o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro.

Serviço

Sabores na Rua

  • Data: Segunda-feira, 31 de agosto
  • Horário: Das 10h às 15h
  • Local: Rampa da Prefeitura de Piracicaba – rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
  • Entrada gratuita e aberta ao público

A programação completa das comemorações pelos 259 anos de Piracicaba pode ser consultada no site oficial da Prefeitura https://piracicaba.sp.gov.br/lp/pira259anos/.

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