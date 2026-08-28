A rampa da Prefeitura de Piracicaba será palco de mais uma edição do Sabores na Rua na próxima segunda-feira (31). O evento gastronômico reúne 10 food trucks e será realizado das 10h às 15h, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. A entrada é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa faz parte das comemorações pelos 259 anos de Piracicaba e tem como proposta reunir gastronomia, lazer e empreendedorismo. Além de oferecer diferentes opções de alimentação, o evento busca valorizar os comerciantes e empreendedores do município.

A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, com apoio das Secretarias de Administração e Turismo.

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