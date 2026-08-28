A rampa da Prefeitura de Piracicaba será palco de mais uma edição do Sabores na Rua na próxima segunda-feira (31). O evento gastronômico reúne 10 food trucks e será realizado das 10h às 15h, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. A entrada é gratuita e aberta ao público.
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Evento integra programação de aniversário
A iniciativa faz parte das comemorações pelos 259 anos de Piracicaba e tem como proposta reunir gastronomia, lazer e empreendedorismo. Além de oferecer diferentes opções de alimentação, o evento busca valorizar os comerciantes e empreendedores do município.
A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, com apoio das Secretarias de Administração e Turismo.
Opções para todos os gostos
Entre os participantes está As Delícias do Milho, que oferece pamonha, milho verde, sucos e curau. A Empanaderia La Ninha terá empanadas argentinas, torresmo de rolo e medialunas, enquanto a La Casa do Espeto participa com espetinhos e lanches de espeto.
O Império da Batata terá batata recheada e batata frita. Já o Delícias do Chef Helio levará cookies, brownie e bolo de pote.
Para quem gosta de doces, a Cocadas da Tia Teresa contará com cocadas cremosas e crespas, doce de batata, quebra-queixo, coquinho, paçoca caseira, entre outras opções.
Food trucks completam a programação
Também participam desta edição a Espeteria Ribeiro, com espetinhos e batata frita; a Kim Docê, com açaí, doces artesanais e raspadinha; e a Mister Churros, que terá sorvetes, crepes, Chuvette, churros, batata frita e sorvete de casquinha.
O Vitalo’s completa a lista com hambúrguer, batata frita, hot dog e refrigerantes.
Incentivo ao empreendedorismo
Segundo a organização, o Sabores na Rua também tem como objetivo movimentar a economia local e criar oportunidades para os empreendedores apresentarem seus produtos à população.
“O Sabores na Rua é uma oportunidade de valorizar quem empreende no município, movimentar a economia e, ao mesmo tempo, proporcionar um momento de convivência e lazer para os servidores e toda a população”, destacou o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro.
Serviço
Sabores na Rua
- Data: Segunda-feira, 31 de agosto
- Horário: Das 10h às 15h
- Local: Rampa da Prefeitura de Piracicaba – rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
- Entrada gratuita e aberta ao público
A programação completa das comemorações pelos 259 anos de Piracicaba pode ser consultada no site oficial da Prefeitura https://piracicaba.sp.gov.br/lp/pira259anos/.