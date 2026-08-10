Dez dos 15 filmes brasileiros habilitados para disputar uma vaga no Oscar 2027 já foram exibidos nos cinemas do país e, juntos, registraram 148.684 espectadores. Os títulos acumulam aproximadamente R$ 2,7 milhões em bilheteria, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria da Agência Nacional do Cinema (Ancine). A média é de cerca de 14,9 mil espectadores por produção.

O desempenho, porém, varia bastante entre os filmes. Malês, de Antonio Pitanga, concentra 97.745 espectadores, cerca de 65% de todo o público registrado pelos dez títulos já lançados. Na outra ponta está Dolores, de Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, com apenas 455 espectadores. O filme chegou a ser exibido em, no máximo, nove salas durante sua passagem pelos cinemas.

A lista completa reúne 15 produções, mas a bilheteria não é o único fator da disputa. A Academia Brasileira de Cinema fará uma primeira redução do grupo em 9 de setembro, quando será definida uma pré-lista com seis títulos. Em 16 de setembro, a entidade escolherá o filme que representará oficialmente o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027.