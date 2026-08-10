28 de agosto de 2026
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RUMO AO OSCAR

10 dos 15 filmes brasileiros no Oscar 2027 têm baixa bilheteria

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
De 15 filmes brasileiros habilitados ao Oscar 2027, 10 já passaram pelos cinemas e somaram 148,7 mil espectadores.
De 15 filmes brasileiros habilitados ao Oscar 2027, 10 já passaram pelos cinemas e somaram 148,7 mil espectadores.

Dez dos 15 filmes brasileiros habilitados para disputar uma vaga no Oscar 2027 já foram exibidos nos cinemas do país e, juntos, registraram 148.684 espectadores. Os títulos acumulam aproximadamente R$ 2,7 milhões em bilheteria, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria da Agência Nacional do Cinema (Ancine). A média é de cerca de 14,9 mil espectadores por produção.

O desempenho, porém, varia bastante entre os filmes. Malês, de Antonio Pitanga, concentra 97.745 espectadores, cerca de 65% de todo o público registrado pelos dez títulos já lançados. Na outra ponta está Dolores, de Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, com apenas 455 espectadores. O filme chegou a ser exibido em, no máximo, nove salas durante sua passagem pelos cinemas.

A lista completa reúne 15 produções, mas a bilheteria não é o único fator da disputa. A Academia Brasileira de Cinema fará uma primeira redução do grupo em 9 de setembro, quando será definida uma pré-lista com seis títulos. Em 16 de setembro, a entidade escolherá o filme que representará oficialmente o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027.

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Confira os 15 filmes brasileiros na disputa

Entre os filmes que já estrearam, A Conspiração Condor chegou aos cinemas em 9 de abril e contabilizou 9.099 espectadores, com renda de R$ 177.335,19 e máximo de 53 salas. A Fabulosa Máquina do Tempo, lançada em 30 de julho, teve 1.598 espectadores, arrecadou R$ 15.871,89 e chegou a 16 salas. Já A Natureza das Coisas Invisíveis, que estreou em 27 de novembro de 2025, registrou 4.529 espectadores, renda de R$ 47.170,10 e alcançou até 245 salas.

  • Ato Noturno — estreia em 15 de janeiro; 3.915 espectadores; R$ 43.743,48 de renda; máximo de 184 salas.
  • Cinco Tipos de Medo — estreia em 9 de abril; 17.929 espectadores; R$ 344.789,86 de renda; máximo de 345 salas.
  • Dolores — estreia em 4 de junho; 455 espectadores; R$ 6.666,48 de renda; máximo de nove salas.
  • Herança de Narcisa — estreia em 9 de julho; 2.326 espectadores; R$ 40.147,55 de renda; máximo de 35 salas.
  • O Rei da Internet — estreia em 15 de maio; 9.677 espectadores; R$ 218.490,94 de renda; máximo de 254 salas.
  • Malês — estreia em 2 de outubro de 2025; 97.745 espectadores; R$ 1.830.304,35 de renda; máximo de 461 salas.
  • Papagaios — estreia em 23 de abril; 1.411 espectadores; R$ 17.624,25 de renda; máximo de 22 salas.

Os outros cinco títulos habilitados ainda não aparecem com o mesmo histórico de bilheteria no circuito comercial. 100 Dias, Feito Pipa, Nosso Segredo e Vicentina Pede Desculpas ainda não haviam estreado nos cinemas até a divulgação da lista. Quando Vira a Esquina, por sua vez, não consta no sistema de bilheteria da Ancine, embora tenha sido exibido no Rio de Janeiro em junho, segundo divulgação da produtora, e tenha chegado ao Canal Brasil em julho.

Para participar da seleção da Academia Brasileira de Cinema, os filmes precisam atender aos critérios estabelecidos para a disputa. Entre as exigências está a realização de uma estreia em salas de cinema entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026, além da permanência em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos em cinemas comerciais com fins lucrativos, em benefício do produtor e do exibidor.

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