Dez dos 15 filmes brasileiros habilitados para disputar uma vaga no Oscar 2027 já foram exibidos nos cinemas do país e, juntos, registraram 148.684 espectadores. Os títulos acumulam aproximadamente R$ 2,7 milhões em bilheteria, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria da Agência Nacional do Cinema (Ancine). A média é de cerca de 14,9 mil espectadores por produção.
O desempenho, porém, varia bastante entre os filmes. Malês, de Antonio Pitanga, concentra 97.745 espectadores, cerca de 65% de todo o público registrado pelos dez títulos já lançados. Na outra ponta está Dolores, de Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, com apenas 455 espectadores. O filme chegou a ser exibido em, no máximo, nove salas durante sua passagem pelos cinemas.
A lista completa reúne 15 produções, mas a bilheteria não é o único fator da disputa. A Academia Brasileira de Cinema fará uma primeira redução do grupo em 9 de setembro, quando será definida uma pré-lista com seis títulos. Em 16 de setembro, a entidade escolherá o filme que representará oficialmente o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027.
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Confira os 15 filmes brasileiros na disputa
Entre os filmes que já estrearam, A Conspiração Condor chegou aos cinemas em 9 de abril e contabilizou 9.099 espectadores, com renda de R$ 177.335,19 e máximo de 53 salas. A Fabulosa Máquina do Tempo, lançada em 30 de julho, teve 1.598 espectadores, arrecadou R$ 15.871,89 e chegou a 16 salas. Já A Natureza das Coisas Invisíveis, que estreou em 27 de novembro de 2025, registrou 4.529 espectadores, renda de R$ 47.170,10 e alcançou até 245 salas.
- Ato Noturno — estreia em 15 de janeiro; 3.915 espectadores; R$ 43.743,48 de renda; máximo de 184 salas.
- Cinco Tipos de Medo — estreia em 9 de abril; 17.929 espectadores; R$ 344.789,86 de renda; máximo de 345 salas.
- Dolores — estreia em 4 de junho; 455 espectadores; R$ 6.666,48 de renda; máximo de nove salas.
- Herança de Narcisa — estreia em 9 de julho; 2.326 espectadores; R$ 40.147,55 de renda; máximo de 35 salas.
- O Rei da Internet — estreia em 15 de maio; 9.677 espectadores; R$ 218.490,94 de renda; máximo de 254 salas.
- Malês — estreia em 2 de outubro de 2025; 97.745 espectadores; R$ 1.830.304,35 de renda; máximo de 461 salas.
- Papagaios — estreia em 23 de abril; 1.411 espectadores; R$ 17.624,25 de renda; máximo de 22 salas.
Os outros cinco títulos habilitados ainda não aparecem com o mesmo histórico de bilheteria no circuito comercial. 100 Dias, Feito Pipa, Nosso Segredo e Vicentina Pede Desculpas ainda não haviam estreado nos cinemas até a divulgação da lista. Quando Vira a Esquina, por sua vez, não consta no sistema de bilheteria da Ancine, embora tenha sido exibido no Rio de Janeiro em junho, segundo divulgação da produtora, e tenha chegado ao Canal Brasil em julho.
Para participar da seleção da Academia Brasileira de Cinema, os filmes precisam atender aos critérios estabelecidos para a disputa. Entre as exigências está a realização de uma estreia em salas de cinema entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026, além da permanência em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos em cinemas comerciais com fins lucrativos, em benefício do produtor e do exibidor.