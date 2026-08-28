A Nestlé anunciou uma reestruturação global que prevê o corte de aproximadamente 16 mil postos de trabalho até o fim de 2027. A medida faz parte de um plano da companhia para reduzir despesas, simplificar processos e aumentar a produtividade.

VEJA MAIS :

Do total de vagas que devem ser eliminadas, cerca de 12 mil estão relacionadas a funções profissionais e administrativas, enquanto outras 4 mil envolvem as áreas de fabricação e cadeia de suprimentos.