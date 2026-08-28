A Nestlé anunciou uma reestruturação global que prevê o corte de aproximadamente 16 mil postos de trabalho até o fim de 2027. A medida faz parte de um plano da companhia para reduzir despesas, simplificar processos e aumentar a produtividade.
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Do total de vagas que devem ser eliminadas, cerca de 12 mil estão relacionadas a funções profissionais e administrativas, enquanto outras 4 mil envolvem as áreas de fabricação e cadeia de suprimentos.
A empresa também prevê mudanças em suas operações e o fechamento de algumas unidades fabris em diferentes localidades como parte do processo de reestruturação.
Investimentos no Brasil
Apesar dos cortes anunciados internacionalmente, a Nestlé afirma que mantém os planos de expansão no Brasil. A companhia prevê investir R$ 7 bilhões no país entre 2025 e 2028.
O valor faz parte da estratégia da multinacional para ampliar a produção, modernizar operações e fortalecer sua presença no mercado brasileiro.
Os cortes anunciados pela empresa são globais e não significam a eliminação de 16 mil vagas no Brasil. A Nestlé não informou que o mesmo número de demissões será aplicado ao país.
A companhia possui operações e unidades industriais em diferentes estados brasileiros e mantém o Brasil entre os mercados considerados estratégicos para seus negócios.
Reestruturação mundial
Segundo a Nestlé, a reorganização busca tornar a estrutura da empresa mais eficiente, com redução de custos e simplificação de processos. A companhia pretende concentrar esforços em produtividade e crescimento ao mesmo tempo em que adapta suas operações ao cenário internacional.
O plano de cortes deverá ser implementado gradualmente até o final de 2027.