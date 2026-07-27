A gastronomia de rua volta a ganhar destaque em Piracicaba com mais uma edição do Sabores na Rua, que será realizada na sexta-feira (31), das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o evento tem entrada gratuita e promete reunir sabores variados, música ao vivo e um ambiente de convivência para toda a população.
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Ao todo, dez food trucks participarão da edição, oferecendo opções que vão de espetinhos, batatas recheadas e massas até churros, açaí, pamonha, esfirras, doces artesanais e pipoca gourmet. A proposta é valorizar a gastronomia de rua e fortalecer o trabalho dos pequenos empreendedores locais.
Além das opções gastronômicas, o público poderá acompanhar a apresentação da cantora Patrícia Ribeiro, que levará ao evento um repertório de brasilidades, contribuindo para o clima de lazer durante o horário de almoço.
Segundo o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, o Sabores na Rua já se consolidou como uma iniciativa de incentivo ao empreendedorismo e de aproximação entre a população e os comerciantes locais. Para ele, o evento também fortalece a economia do município e oferece um espaço de integração para servidores públicos e visitantes.
Participam desta edição os food trucks La Casa do Espeto, La Casa da Batata, Delícias do Chef Helio, Sabores da Nana, Mister Churros, Kim Docê, Dfran Pamonharia, Esfiharia Dona Silvia, Espeteria Ribeiro e FC Massas, com um cardápio diversificado para agradar diferentes públicos.