A gastronomia de rua volta a ganhar destaque em Piracicaba com mais uma edição do Sabores na Rua, que será realizada na sexta-feira (31), das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o evento tem entrada gratuita e promete reunir sabores variados, música ao vivo e um ambiente de convivência para toda a população.

VEJA MAIS :