A Prefeitura de Piracicaba realiza nesta sexta-feira (27), das 10h às 15h, a primeira edição de 2026 do Sabores na Rua. O evento acontece na rampa do Centro Cívico (rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233), com entrada gratuita e aberta ao público. Promovida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a edição será especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Ao todo, 11 food trucks participarão do evento, com opções variadas de comidas e bebidas. Entre os participantes estão La Casa do Espeto (espetinhos e lanches), La Casa da Batata (batata recheada), Delícias do Chef Helio (cookies, brownie e bolo de pote), Sabores da Nana (pipocas gourmet, donuts, pavê e pão de mel), Vitalo’S (hambúrgueres, hot dog e lanche de pernil), Ree Samuka (acarajé), Kitentação Crepes e Churros (crepes e churros), Picollê Sorvetes (picolés, milk-shake e açaí), Delícias do Milho (milho verde, pamonha e cural), Esfiharia Dona Silvia (esfihas) e Empanaderia La Ninha (empanadas e torresmo defumado).