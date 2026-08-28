O rei Harald V da Noruega morreu aos 89 anos nesta sexta-feira (28), após mais de 35 anos no trono. A morte foi anunciada pela Casa Real norueguesa, que informou que o monarca faleceu em paz às 6h35, no Hospital Universitário de Oslo.

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Harald estava internado desde 17 de agosto. Nos últimos dias, seu estado de saúde havia se agravado, e o Palácio Real informou que ele estava recebendo tratamento para uma infecção bacteriana no sangue. Fontes recentes também informaram que o rei era tratado de uma condição hematológica.