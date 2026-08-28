O rei Harald V da Noruega morreu aos 89 anos nesta sexta-feira (28), após mais de 35 anos no trono. A morte foi anunciada pela Casa Real norueguesa, que informou que o monarca faleceu em paz às 6h35, no Hospital Universitário de Oslo.
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Harald estava internado desde 17 de agosto. Nos últimos dias, seu estado de saúde havia se agravado, e o Palácio Real informou que ele estava recebendo tratamento para uma infecção bacteriana no sangue. Fontes recentes também informaram que o rei era tratado de uma condição hematológica.
Na quinta-feira (27), a Casa Real havia informado que o estado de saúde do monarca era “muito grave”. A rainha Sonja e o príncipe herdeiro Haakon cancelaram compromissos para permanecerem ao lado de Harald.
Mais de três décadas no trono
Harald V assumiu o trono em 17 de janeiro de 1991, após a morte de seu pai, o rei Olav V. Ao longo de mais de três décadas, tornou-se uma figura popular entre os noruegueses e ficou conhecido por contribuir para a modernização da monarquia e por defender valores como tolerância e inclusão.
Até sua morte, Harald era considerado o monarca reinante mais velho da Europa. Apesar de problemas de saúde nos últimos anos, ele havia descartado a possibilidade de abdicar do trono e afirmava que seu compromisso como rei era para toda a vida.
Infância marcada pela Segunda Guerra Mundial
Harald nasceu em 21 de fevereiro de 1937, em Oslo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista invadiu a Noruega, ele deixou o país ainda criança com a família e passou parte da infância nos Estados Unidos. Retornou à Noruega após o fim da guerra.
Em 1968, Harald se casou com Sonja Haraldsen, uma plebeia. A união rompeu com tradições da realeza europeia e, inicialmente, provocou críticas e previsões de que poderia prejudicar a monarquia. O casal teve dois filhos: a princesa Märtha Louise e o príncipe herdeiro Haakon.
Visitas ao Brasil
Harald V e a rainha Sonja estiveram no Brasil em 1968, durante a lua de mel do casal. Décadas depois, em 2003, retornaram ao país em uma visita oficial.
Na ocasião, foram recebidos pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em compromissos voltados ao fortalecimento das relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Noruega.
Sucessão
Com a morte de Harald V, o príncipe herdeiro Haakon assume o trono como rei Haakon VIII. A sucessão ocorre automaticamente após a morte do monarca.
A morte de Harald encerra um reinado de mais de 35 anos marcado pela modernização da monarquia norueguesa e pela forte presença do rei em momentos importantes da história recente do país.