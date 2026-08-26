Uma mulher de 38 anos ficou gravemente ferida depois de ser atingida por um carro durante um test drive realizado dentro de uma concessionária no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife. O veículo era conduzido por uma cliente de 62 anos e, após atingir a vítima, também provocou uma sequência de colisões que danificou pelo menos oito automóveis que estavam estacionados no local.
A vítima, identificada como Nathalia Matos de Lima, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Real Hospital Português. Segundo informações repassadas pela família, ela precisou passar por uma cirurgia e permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O acidente ocorreu na quinta-feira (19), na Viasul BYD, concessionária especializada em veículos elétricos.
Registros feitos após a ocorrência mostram danos na dianteira do automóvel utilizado no test drive e em outros veículos atingidos pela colisão. Os carros estacionados apresentaram avarias em diferentes partes da carroceria. De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da vítima, João Vinícius Ferreira Alves, procurou a polícia dois dias depois para registrar o caso.
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Polícia apura dinâmica e possíveis responsabilidades
A Polícia Civil registrou a ocorrência como acidente de trânsito no dia 22 de agosto, por meio da Central de Plantões da Capital, e passou a investigar as circunstâncias da colisão. A apuração deverá considerar a dinâmica do test drive, as condições do espaço utilizado para a atividade e a conduta das pessoas envolvidas antes e depois do atropelamento.
Na quarta-feira (26), João Vinícius prestou depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito, acompanhado pelo advogado da família, Ernesto Cavalcanti. Segundo o representante, a família também pretende esclarecer se houve prestação de socorro à vítima e se as condições da área da concessionária contribuíram para a ocorrência. A defesa ainda avalia possíveis responsabilidades relacionadas à realização do test drive no local.
A Viasul BYD informou que o veículo envolvido era conduzido por uma visitante e afirmou estar acompanhando a recuperação de Nathalia, mantendo contato com os familiares e com a equipe médica. A família, por sua vez, espera que a investigação esclareça todos os fatores relacionados ao acidente e determine eventuais responsabilidades. A Polícia Civil deverá reunir os elementos necessários para definir os próximos passos do caso.