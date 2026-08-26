Uma mulher de 38 anos ficou gravemente ferida depois de ser atingida por um carro durante um test drive realizado dentro de uma concessionária no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife. O veículo era conduzido por uma cliente de 62 anos e, após atingir a vítima, também provocou uma sequência de colisões que danificou pelo menos oito automóveis que estavam estacionados no local.

A vítima, identificada como Nathalia Matos de Lima, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Real Hospital Português. Segundo informações repassadas pela família, ela precisou passar por uma cirurgia e permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O acidente ocorreu na quinta-feira (19), na Viasul BYD, concessionária especializada em veículos elétricos.

Registros feitos após a ocorrência mostram danos na dianteira do automóvel utilizado no test drive e em outros veículos atingidos pela colisão. Os carros estacionados apresentaram avarias em diferentes partes da carroceria. De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da vítima, João Vinícius Ferreira Alves, procurou a polícia dois dias depois para registrar o caso.