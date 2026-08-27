Com o tema “Escutar é estar Presente”, a campanha do Setembro Amarelo terá uma série de atividades em Piracicaba ao longo de setembro. A programação, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, busca ampliar a conscientização sobre a prevenção ao suicídio, a valorização da vida e a importância da busca por ajuda em momentos de sofrimento emocional.

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Entre as ações previstas estão uma corrida, atividades de portas abertas nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), prática de yoga, atividades físicas, passeios com usuários dos serviços e capacitação em saúde mental para profissionais da Atenção Básica.