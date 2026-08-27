Com o tema “Escutar é estar Presente”, a campanha do Setembro Amarelo terá uma série de atividades em Piracicaba ao longo de setembro. A programação, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, busca ampliar a conscientização sobre a prevenção ao suicídio, a valorização da vida e a importância da busca por ajuda em momentos de sofrimento emocional.
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Entre as ações previstas estão uma corrida, atividades de portas abertas nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), prática de yoga, atividades físicas, passeios com usuários dos serviços e capacitação em saúde mental para profissionais da Atenção Básica.
Segundo a coordenadora de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde, Carolina Albuquerque, a campanha deve ir além da discussão sobre a prevenção ao suicídio. “É uma oportunidade de valorizar a vida e sensibilizar a população sobre os cuidados e serviços que existem no município para acolher as demandas relacionadas à saúde mental”, afirma.
Atividades começam com corrida
A Corrida Setembro Amarelo será realizada no domingo, 6 de setembro, em parceria com a equipe do Corta Mato. O aquecimento começa às 6h30, e a largada está prevista para as 7h, em frente ao prédio central da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq).
As inscrições serão gratuitas e o link estará disponível a partir de 31 de agosto no Instagram @cortamatopiracicabaoficial.
No dia 19 de setembro, das 9h às 11h, será realizado o Caps Portas Abertas no Caps Girassol e no Caps II Bela Vista. A iniciativa pretende aproximar a população dos serviços de atenção psicossocial e mostrar parte das atividades desenvolvidas pelas equipes.
Já no dia 25 de setembro, o Caps Girassol promoverá uma prática de yoga aberta ao público. Mais informações sobre a atividade podem ser acompanhadas pelo Instagram @caps2girassol.
Durante o mês, também estão previstos passeios com frequentadores dos Caps em áreas próximas às unidades. A proposta é utilizar os espaços do território como instrumentos de cuidado e convivência, contribuindo para a autonomia, independência e reinserção social dos usuários.
Rede de atendimento
Piracicaba possui três Caps voltados ao atendimento de adultos com transtornos mentais graves e persistentes. O Caps Girassol, no Mário Dedini, atende a região norte; o Caps Vila Cristina é referência para a região oeste; e o Caps Bela Vista atende as regiões leste e centro-sul.
A rede municipal também conta com o Caps Infantojuvenil, destinado ao atendimento de crianças a partir de 5 anos e adolescentes de até 18 anos em casos graves ou relacionados ao uso de substâncias, além do Caps AD, que acompanha pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas.
De acordo com Carolina, os Caps são destinados a situações em que os transtornos mentais interferem na rotina, na convivência e na vida social. O atendimento é realizado por equipes multiprofissionais e busca oferecer acompanhamento contínuo, além de contribuir para a autonomia e a reinserção social.
Capacitação para profissionais
Como parte da programação, a Secretaria Municipal de Saúde também prepara uma capacitação em saúde mental para profissionais da Atenção Básica. A atividade deverá ser realizada no final de setembro e integra o processo de educação continuada das equipes da rede municipal.
Setembro Amarelo
O Setembro Amarelo é um movimento de conscientização sobre a prevenção do suicídio e valorização da vida. No Brasil, a campanha teve sua primeira edição em 2015, em uma iniciativa que envolveu o Centro de Valorização da Vida (CVV), a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM).
O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio é celebrado em 10 de setembro. Ao longo dos anos, a campanha contribuiu para ampliar o debate sobre saúde mental, incentivar a busca por ajuda e reduzir os tabus relacionados ao sofrimento emocional e ao suicídio.
Em 2026, o CVV trabalha com o tema “Escutar é estar Presente”, destacando a importância de uma escuta acolhedora para que pessoas em sofrimento encontrem apoio e não enfrentem esse momento sozinhas.
Em situações de sofrimento emocional ou quando houver preocupação com alguém, a orientação é procurar ajuda profissional nos serviços de saúde. Em casos de emergência, deve-se buscar atendimento imediato.