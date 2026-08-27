Um menino de 10 anos encontrou uma maneira silenciosa de chamar a atenção da Patrulha Maria da Penha na noite de terça-feira (25), em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Ele enviou um ponto de interrogação ao telefone utilizado pela equipe da Guarda Municipal e, logo depois, informou que não podia falar, acompanhado de emojis de choro. A comunicação levou os agentes até a residência da mãe, onde o ex-companheiro dela foi localizado e preso por descumprimento de medida protetiva.

Além das mensagens, áudios encaminhados pela criança indicavam a presença de um homem ao fundo. Como a mulher já era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha e tinha seus dados registrados no programa, os agentes conseguiram identificar rapidamente o endereço e seguir até o local para verificar a situação. A residência estava fechada e silenciosa, enquanto a motocicleta do suspeito permanecia estacionada em frente ao imóvel.

Depois de insistirem para verificar o que ocorria dentro da casa, os agentes avistaram o homem na sacada. Ele e a vítima foram encaminhados à delegacia para os procedimentos relacionados à ocorrência. Segundo a Guarda Municipal, a equipe considerou que os sinais enviados pela criança poderiam indicar uma situação de risco e permaneceu no endereço até esclarecer o que estava acontecendo.