Um menino de 10 anos encontrou uma maneira silenciosa de chamar a atenção da Patrulha Maria da Penha na noite de terça-feira (25), em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Ele enviou um ponto de interrogação ao telefone utilizado pela equipe da Guarda Municipal e, logo depois, informou que não podia falar, acompanhado de emojis de choro. A comunicação levou os agentes até a residência da mãe, onde o ex-companheiro dela foi localizado e preso por descumprimento de medida protetiva.
Além das mensagens, áudios encaminhados pela criança indicavam a presença de um homem ao fundo. Como a mulher já era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha e tinha seus dados registrados no programa, os agentes conseguiram identificar rapidamente o endereço e seguir até o local para verificar a situação. A residência estava fechada e silenciosa, enquanto a motocicleta do suspeito permanecia estacionada em frente ao imóvel.
Depois de insistirem para verificar o que ocorria dentro da casa, os agentes avistaram o homem na sacada. Ele e a vítima foram encaminhados à delegacia para os procedimentos relacionados à ocorrência. Segundo a Guarda Municipal, a equipe considerou que os sinais enviados pela criança poderiam indicar uma situação de risco e permaneceu no endereço até esclarecer o que estava acontecendo.
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Caso ocorre em meio à alta de registros
A Prefeitura de Cabo Frio informou que a Patrulha Maria da Penha acompanha a família desde dezembro de 2024. O caso possui histórico de agressão física no ambiente familiar e também é acompanhado pelo Conselho Tutelar. Após a prisão, segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, a vítima e os filhos puderam retornar com segurança para a residência. A identidade do homem não foi divulgada.
A ocorrência também acontece em um cenário de aumento dos casos de descumprimento de medidas protetivas na cidade. No primeiro semestre de 2026, 24 registros desse tipo levaram suspeitos à delegacia, contra 15 nos seis primeiros meses de 2025, crescimento de 60%. No mesmo período, a Patrulha Maria da Penha acompanhou 183 ocorrências, número 23,6% maior que o registrado no ano anterior.
O episódio reforça a importância de observar sinais de risco mesmo quando a pessoa não consegue pedir ajuda de maneira explícita. Em Cabo Frio, a Guarda Civil Municipal atende emergências pelo telefone 153, com funcionamento 24 horas.