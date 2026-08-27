Piracicaba terá, no dia 19 de setembro, uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, com mutirões em diferentes regiões do município e uma campanha para o descarte correto de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
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As atividades começam pela manhã e são abertas à participação da população. A iniciativa busca mobilizar voluntários para a limpeza de espaços públicos e incentivar práticas de descarte responsável de resíduos.
Os mutirões serão realizados na Vila de Pescadores do Tanquã, das 8h às 12h; na Orla do Rio Piracicaba, das 9h às 12h; no Santa Rosa, das 8h às 12h; no Santa Rosa Palmeiras, das 8h às 11h; no Nova Piracicaba; e no Algodoal, das 8h às 14h.
Em 2025, as ações de limpeza com participação de voluntários resultaram na coleta de 2.064 quilos de resíduos. Desse total, foram recolhidos 870 quilos de catacareco, 490 quilos de rejeitos, 179 quilos de materiais recicláveis e 525 quilos de galhos e podas de árvores.
Organizada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, a iniciativa conta com estrutura do poder público municipal e pretende reforçar a importância da preservação dos espaços públicos e da destinação adequada dos resíduos.
Campanha para descarte de eletrônicos
Também no dia 19 de setembro, das 9h às 15h, será realizada uma campanha de recebimento de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (REEEs) de pessoas físicas.
Os materiais poderão ser entregues em sistema drive-thru e serão encaminhados para reciclagem por meio de uma parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE).
Os pontos de recebimento serão:
- Paulista: Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.580, estacionamento lateral;
- Esalq: Ginásio de Esportes, Avenida São João, 900;
- Alvorada: Varejão do Bairro Alvorada, Avenida Rio das Pedras, 2.411;
- Santa Teresinha: Praça do Quilombo, Rua Adelmo Cavagioni, s/nº;
- Vila Rezende: Praça do Parafuso, Rua Acácio do Canto, s/nº;
- Santa Rosa: Varejão e Centro Comunitário, Rua Milton Teixeira de Sá, 250;
- Centro: Senac, Rua Santa Cruz, 1.148.
A relação dos equipamentos que podem ser entregues está disponível no site https://abree.org.br/o-que-pode-ser-descartado.
Semana Lixo Zero
O Dia Mundial da Limpeza será a abertura da Semana Lixo Zero, que terá programação até 27 de setembro com ações voltadas à conscientização ambiental, limpeza e destinação correta de resíduos.
Em Piracicaba, a Semana Lixo Zero é instituída pela Lei Municipal nº 10.086/2024 e organizada pelo Movimento Lixo Zero.
A programação completa da Semana Lixo Zero pode ser consultada no site oficial da iniciativa https://www.lixozeropiracicaba.org.br/.