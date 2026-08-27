Piracicaba terá, no dia 19 de setembro, uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, com mutirões em diferentes regiões do município e uma campanha para o descarte correto de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.

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As atividades começam pela manhã e são abertas à participação da população. A iniciativa busca mobilizar voluntários para a limpeza de espaços públicos e incentivar práticas de descarte responsável de resíduos.