Uma sequência de dois acidentes envolvendo um carro, um caminhão e uma carreta deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (26), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na região de Piracicaba.
O primeiro acidente aconteceu no início da manhã na altura do km 139, quando um carro capotou. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal de Americana.
Na sequência, um caminhão bateu na traseira de uma carreta, após um dos veículos reduzir a velocidade para evitar colidir com o carro capotado.
Uma vítima do segundo acidente teve ferimentos leves e foi socorrida para a Santa Casa de Limeira. Duas das três faixas da rodovia precisaram ser interditadas, provocando lentidão no trecho. As faixas já foram liberadas e o tráfego segue normalmente.