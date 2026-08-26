Uma sequência de dois acidentes envolvendo um carro, um caminhão e uma carreta deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (26), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na região de Piracicaba.

O primeiro acidente aconteceu no início da manhã na altura do km 139, quando um carro capotou. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal de Americana.

Na sequência, um caminhão bateu na traseira de uma carreta, após um dos veículos reduzir a velocidade para evitar colidir com o carro capotado.