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REGIÃO DE PIRACICABA

Acidente com carro, caminhão e carreta deixa feridos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal ELimeira
O carro capotou na rodovia.
O carro capotou na rodovia.

  Uma sequência de dois acidentes envolvendo um carro, um caminhão e uma carreta deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (26), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na região de Piracicaba.

O primeiro acidente aconteceu no início da manhã na altura do km 139, quando um carro capotou. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal de Americana.

Na sequência, um caminhão bateu na traseira de uma carreta, após um dos veículos reduzir a velocidade para evitar colidir com o carro capotado.

Uma vítima do segundo acidente teve ferimentos leves e foi socorrida para a Santa Casa de Limeira. Duas das três faixas da rodovia precisaram ser interditadas, provocando lentidão no trecho. As faixas já foram liberadas e o tráfego segue normalmente.

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