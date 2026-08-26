O supermercado COOP, localizado na Avenida Vollet Sachs, em Piracicaba, passará a funcionar 24 horas por dia a partir de 1º de setembro. A mudança será válida todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo, com atendimento ininterrupto.
A informação foi confirmada pelo gerente da unidade, Marco Aurélio, à equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba. Segundo ele, a ampliação do horário foi acompanhada pela contratação de novos funcionários para formar as equipes responsáveis pelo atendimento durante o novo turno.
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Com a mudança, a unidade terá funcionamento contínuo durante as 24 horas. Os clientes poderão realizar compras também no período da madrugada, quando atualmente o estabelecimento não opera.
A medida inclui todos os dias da semana, sem interrupção entre o fim de semana e o início da segunda-feira. Dessa forma, o supermercado permanecerá aberto de forma contínua ao longo de toda a semana.
De acordo com o gerente, a estrutura de funcionários foi reorganizada para atender à nova rotina de funcionamento. As novas equipes foram contratadas especificamente para complementar os turnos e garantir o atendimento durante o período adicional.
O novo horário começa a valer na terça-feira, 1º de setembro, e será mantido de forma contínua na unidade da Avenida Vollet Sachs.