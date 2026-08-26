O supermercado COOP, localizado na Avenida Vollet Sachs, em Piracicaba, passará a funcionar 24 horas por dia a partir de 1º de setembro. A mudança será válida todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo, com atendimento ininterrupto.

A informação foi confirmada pelo gerente da unidade, Marco Aurélio, à equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba. Segundo ele, a ampliação do horário foi acompanhada pela contratação de novos funcionários para formar as equipes responsáveis pelo atendimento durante o novo turno.

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