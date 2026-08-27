27 de agosto de 2026
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DEMANDAS

Canal 156 recebe mais de 43 mil solicitações em Piracicaba; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine | JP1
Canal 156 da Prefeitura de Piracicaba permite solicitar serviços públicos gratuitamente e acompanhar as demandas por meio de protocolo. Até 25 de agosto, foram registrados 43.670 pedidos.
Canal 156 da Prefeitura de Piracicaba permite solicitar serviços públicos gratuitamente e acompanhar as demandas por meio de protocolo. Até 25 de agosto, foram registrados 43.670 pedidos.

A Prefeitura de Piracicaba reforça a disponibilidade do canal de comunicação 156, utilizado pelos moradores para solicitar serviços públicos e acompanhar o andamento das demandas. Até esta terça-feira (25), foram registrados 43.670 protocolos pelo Serviço de Informação à População (SIP).

Entre os serviços mais procurados estão Cata-Cacareco, poda de árvores, tapa-buraco, corte de mato em áreas verdes e fiscalização de corte de mato em terrenos particulares.

O atendimento pode ser realizado de forma digital, gratuitamente e 24 horas por dia, por meio do site oficial da Prefeitura. Para registrar uma solicitação, o morador deve acessar a página do município e clicar no ícone “156”, localizado no canto superior direito.

Em seguida, é necessário informar e-mail e CPF para acessar a área de atendimento. Na opção “Nova Solicitação”, o cidadão pode selecionar o assunto entre os serviços disponíveis ou utilizar a barra de pesquisa para encontrar a demanda desejada.

Após o registro, um número de protocolo é gerado automaticamente, permitindo que o cidadão acompanhe o andamento da solicitação.

Outros canais de atendimento

Além da plataforma digital, o serviço 156 também pode ser acessado por telefone, presencialmente e por e-mail.

O atendimento telefônico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número 156. Já o atendimento presencial ocorre no Centro Cívico, na rua Antônio Correa Barbosa, 2.233, no Centro, 1º andar, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

As solicitações também podem ser encaminhadas pelo e-mail 156@piracicaba.sp.gov.br. Nesse caso, o cidadão recebe um número de protocolo para acompanhar a demanda.

Segundo a Prefeitura, a ampliação dos canais de atendimento busca facilitar o acesso da população aos serviços públicos, além de promover mais agilidade, transparência e eficiência na resposta às solicitações dos moradores.

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