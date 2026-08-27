O atendimento pode ser realizado de forma digital, gratuitamente e 24 horas por dia, por meio do site oficial da Prefeitura. Para registrar uma solicitação, o morador deve acessar a página do município e clicar no ícone “156”, localizado no canto superior direito.

Em seguida, é necessário informar e-mail e CPF para acessar a área de atendimento. Na opção “Nova Solicitação”, o cidadão pode selecionar o assunto entre os serviços disponíveis ou utilizar a barra de pesquisa para encontrar a demanda desejada.

Após o registro, um número de protocolo é gerado automaticamente, permitindo que o cidadão acompanhe o andamento da solicitação.