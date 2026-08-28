O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, registrou ao menos 12 voos cancelados no início da manhã desta sexta-feira (28), após um avião de pequeno porte sair da pista durante o pouso na tarde de quinta-feira (27).
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Segundo a Infraero, o terminal ficou com a pista interditada por cerca de sete horas. A aeronave foi retirada somente por volta das 23h de quinta-feira, o que provocou impactos na programação dos voos desta sexta.
A empresa explicou que, como o aeroporto permaneceu parado até o fim da noite, algumas aeronaves que deveriam iniciar os primeiros voos do dia no Santos Dumont não conseguiram chegar ao Rio na véspera.
Entre os voos afetados estavam partidas com destino a Brasília, Congonhas (SP), Guarulhos (SP) e Confins (MG).
A operação no terminal normalmente começa às 6h. Nesta sexta, porém, a primeira decolagem ocorreu somente às 6h55, com destino a São Paulo. O painel do aeroporto indicava que os voos programados a partir das 7h45 estavam confirmados.
A Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, informou que uma partida e duas chegadas com origem ou destino no Santos Dumont também foram canceladas.
Acidente aconteceu na quinta-feira
O incidente ocorreu por volta das 16h10 de quinta-feira, quando um jato executivo Embraer Phenom, prefixo PSVEE (E50P), saiu da cabeceira durante o procedimento de pouso e parou na área gramada. Não houve feridos. Na aeronave estavam o piloto e um tripulante.
Após o acidente, o Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local, enquanto técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no aeroporto para iniciar os trabalhos de investigação.
Até a retirada do avião, 71 voos haviam sido cancelados e outros 15 foram desviados para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão.
Aeronave é registrada em empresa de Campinas
De acordo com os dados disponíveis, a aeronave envolvida no incidente está registrada em nome da VEE One Manutenção e Serviços Ltda., empresa sediada em Campinas (SP) e especializada em manutenção de aeronaves.
Informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que o avião não possui autorização para realizar serviços de táxi aéreo, voos comerciais regulares ou serviços aéreos especializados.
As causas da saída da pista ainda serão investigadas pelo Cenipa.