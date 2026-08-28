O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, registrou ao menos 12 voos cancelados no início da manhã desta sexta-feira (28), após um avião de pequeno porte sair da pista durante o pouso na tarde de quinta-feira (27).

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Segundo a Infraero, o terminal ficou com a pista interditada por cerca de sete horas. A aeronave foi retirada somente por volta das 23h de quinta-feira, o que provocou impactos na programação dos voos desta sexta.