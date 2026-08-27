O senador Omar Aziz (PSD-AM) apresentou nesta quinta-feira (27) relatório favorável à PEC 221/2019, que propõe o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima de trabalho no Brasil. O parlamentar, que é relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, manteve integralmente o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e rejeitou as 12 emendas apresentadas na comissão.

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A previsão é que a CCJ analise o parecer na quarta-feira (2). Caso a proposta seja aprovada, ainda será necessário que o texto passe pelo Plenário do Senado em dois turnos, com pelo menos 49 votos favoráveis em cada votação.