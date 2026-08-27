Celebrado em 27 de agosto, o Dia do Psicólogo destaca a importância dos profissionais que atuam na promoção da saúde mental e no acompanhamento de questões emocionais e comportamentais. A data também marca a regulamentação da Psicologia como profissão no Brasil.
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A atuação do psicólogo vai além do atendimento clínico. Esses profissionais estão presentes em hospitais, escolas, empresas, unidades de saúde, instituições sociais, clínicas, universidades e também em áreas como esporte, trânsito e orientação profissional.
No atendimento psicológico, o profissional utiliza técnicas e métodos reconhecidos pela área para compreender as necessidades de cada pessoa e auxiliar no enfrentamento de situações que podem afetar o bem-estar e a qualidade de vida.
Psicologia em diferentes áreas
A Psicologia possui diversas áreas de atuação. Na saúde, por exemplo, o profissional pode acompanhar pacientes durante tratamentos, auxiliar na adaptação a diagnósticos e contribuir para o cuidado integral.
No ambiente escolar, o psicólogo pode trabalhar questões relacionadas à aprendizagem, convivência e desenvolvimento. Já nas empresas, pode atuar em processos de recrutamento e seleção, desenvolvimento profissional, relações de trabalho e promoção de qualidade de vida.
Outra área de destaque é a Psicologia do Esporte, que trabalha aspectos emocionais relacionados ao desempenho, concentração, motivação e preparação de atletas.
Data marca regulamentação da profissão
O 27 de agosto foi escolhido como Dia do Psicólogo porque, em 1962, a profissão foi regulamentada no Brasil pela Lei nº 4.119, que estabeleceu as bases para a formação e o exercício profissional. Desde então, a área passou por transformações e ampliou sua presença em diferentes setores da sociedade.
A data também serve para reforçar a importância de buscar profissionais habilitados quando houver necessidade de acompanhamento psicológico. O cuidado com a saúde mental pode fazer parte da rotina de prevenção e promoção da qualidade de vida, assim como os cuidados com a saúde física.
Mais do que celebrar a profissão, o Dia do Psicólogo é uma oportunidade para reconhecer o trabalho de profissionais que contribuem para a compreensão do comportamento humano e para o cuidado com diferentes aspectos da vida emocional e social.