O 27 de agosto foi escolhido como Dia do Psicólogo porque, em 1962, a profissão foi regulamentada no Brasil pela Lei nº 4.119, que estabeleceu as bases para a formação e o exercício profissional. Desde então, a área passou por transformações e ampliou sua presença em diferentes setores da sociedade.

A data também serve para reforçar a importância de buscar profissionais habilitados quando houver necessidade de acompanhamento psicológico. O cuidado com a saúde mental pode fazer parte da rotina de prevenção e promoção da qualidade de vida, assim como os cuidados com a saúde física.

Mais do que celebrar a profissão, o Dia do Psicólogo é uma oportunidade para reconhecer o trabalho de profissionais que contribuem para a compreensão do comportamento humano e para o cuidado com diferentes aspectos da vida emocional e social.