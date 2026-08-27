Embora pareça cena de filme, um rato pode, sim, chegar ao interior de um banheiro pelo vaso sanitário. A situação é incomum e depende de uma combinação de fatores, principalmente das características da rede de esgoto, das condições das tubulações e da presença de roedores no sistema. Algumas espécies associadas a galerias e redes subterrâneas também apresentam habilidade para nadar e circular por ambientes estreitos, o que permite explorar caminhos pouco usuais.
A água que permanece no vaso não representa uma proteção absoluta. Ela faz parte do sistema que bloqueia gases e odores do esgoto, mas determinados roedores conseguem atravessar trechos com água. Para que isso resulte na aparição de um animal dentro da louça, entretanto, é necessário que ele encontre uma rota compatível com o imóvel e consiga percorrer as conexões existentes entre a rede externa e o banheiro.
Tubulações antigas, danificadas ou com conexões inadequadas podem aumentar as possibilidades de acesso. O mesmo vale para caixas de inspeção sem proteção, ralos desprotegidos e falhas estruturais próximas às instalações hidráulicas. A presença de um rato no vaso, portanto, não significa automaticamente que exista uma infestação dentro da residência, mas representa um sinal de que vale investigar a rede e outros possíveis pontos de entrada.
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O que fazer se aparecer um rato no vaso
Ao encontrar um rato no vaso, a primeira medida deve ser manter distância e impedir que crianças ou animais domésticos se aproximem. A tampa pode ser mantida fechada enquanto o banheiro permanece isolado, desde que isso possa ser feito sem colocar ninguém em risco. Não é recomendável tentar capturar o animal, colocar as mãos ou objetos dentro da louça ou aplicar produtos químicos por conta própria.
Depois da ocorrência, a atenção deve se voltar para os possíveis acessos. Uma avaliação hidráulica pode identificar problemas em tubulações, conexões e caixas de inspeção, enquanto uma inspeção de controle de pragas ajuda a verificar sinais de roedores em outros pontos da propriedade. Fezes, embalagens roídas, marcas de roedura, odores incomuns e ruídos em paredes ou forros são alguns dos indícios que merecem atenção.
A prevenção também passa por medidas simples: manter caixas de inspeção fechadas, proteger ralos, corrigir vazamentos, eliminar frestas e armazenar alimentos e ração em recipientes adequadamente fechados. Lixo exposto, entulho e acúmulo de materiais também podem oferecer abrigo ou alimento aos animais. Em condomínios, uma ocorrência pode exigir ainda a verificação das áreas comuns e das redes compartilhadas, já que o problema nem sempre está restrito a uma única unidade.
Se houver sinais recorrentes de roedores, uma empresa especializada pode avaliar a propriedade e indicar medidas de controle adequadas. A Lunar Dedetizadora trabalha com inspeção e desratização em imóveis residenciais, comerciais e condomínios, incluindo a identificação de possíveis pontos de acesso. O atendimento pode ser solicitado pelo WhatsApp informado pela empresa, e informações sobre os serviços estão disponíveis em seus canais oficiais.