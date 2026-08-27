Embora pareça cena de filme, um rato pode, sim, chegar ao interior de um banheiro pelo vaso sanitário. A situação é incomum e depende de uma combinação de fatores, principalmente das características da rede de esgoto, das condições das tubulações e da presença de roedores no sistema. Algumas espécies associadas a galerias e redes subterrâneas também apresentam habilidade para nadar e circular por ambientes estreitos, o que permite explorar caminhos pouco usuais.

A água que permanece no vaso não representa uma proteção absoluta. Ela faz parte do sistema que bloqueia gases e odores do esgoto, mas determinados roedores conseguem atravessar trechos com água. Para que isso resulte na aparição de um animal dentro da louça, entretanto, é necessário que ele encontre uma rota compatível com o imóvel e consiga percorrer as conexões existentes entre a rede externa e o banheiro.

Tubulações antigas, danificadas ou com conexões inadequadas podem aumentar as possibilidades de acesso. O mesmo vale para caixas de inspeção sem proteção, ralos desprotegidos e falhas estruturais próximas às instalações hidráulicas. A presença de um rato no vaso, portanto, não significa automaticamente que exista uma infestação dentro da residência, mas representa um sinal de que vale investigar a rede e outros possíveis pontos de entrada.