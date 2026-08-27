A organização social selecionada ficará responsável integralmente pela administração, operação, manutenção e fiscalização do terminal. Entre as atribuições estão a organização das plataformas de embarque e desembarque, a fiscalização dos serviços de limpeza, conservação, estacionamento e guarda-volumes, além do acompanhamento das unidades comerciais e dos espaços destinados à publicidade.

A Prefeitura de Piracicaba abriu um chamamento público para selecionar uma nova entidade responsável pela gestão do Terminal Rodoviário Intermunicipal (TRI). O edital foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (26) e prevê contrato de 120 meses, o equivalente a 10 anos.

Um dos pontos previstos no edital é a elaboração de um Plano de Investimentos para o terminal durante todo o período contratual. A entidade vencedora terá até 60 dias após a assinatura do contrato para apresentar o documento, que deverá ser elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes. O planejamento poderá ser atualizado ao longo da gestão, conforme mudanças econômicas e operacionais.

A futura gestora também deverá contratar e disponibilizar o pessoal necessário para o funcionamento do TRI, além de fornecer materiais e equipamentos. Os funcionários não terão vínculo empregatício com a Prefeitura. A entidade também será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à operação.

Fiscalização

O edital estabelece que a gestora deverá fiscalizar o cumprimento das regras de funcionamento do terminal por empresas de ônibus, permissionários de táxi e estabelecimentos comerciais.