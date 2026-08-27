A Prefeitura de Piracicaba voltou a fornecer diariamente os 30 quilos de ração destinados aos gatos que vivem no Cemitério da Saudade. A medida atende à determinação judicial obtida por meio de uma ação popular e restabelece a quantidade que vinha sendo disponibilizada antes da redução ocorrida em 2025.

De acordo com Elcian Granado, coordenadora da organização Gatos do Cemitério, o fornecimento da alimentação foi regularizado, mas a distribuição dos alimentos dentro do cemitério continua sendo realizada exclusivamente por voluntários da entidade.

“Após o corte no fornecimento da ração, em janeiro de 2025, nós tentamos reverter com uma ação no Ministério Público. Como não houve solução, a doutora Silvia Helena entrou com uma ação popular. Perdemos a liminar em primeira instância, mas conseguimos uma liminar na segunda, que está sendo cumprida.”