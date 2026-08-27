A Prefeitura de Piracicaba voltou a fornecer diariamente os 30 quilos de ração destinados aos gatos que vivem no Cemitério da Saudade. A medida atende à determinação judicial obtida por meio de uma ação popular e restabelece a quantidade que vinha sendo disponibilizada antes da redução ocorrida em 2025.
De acordo com Elcian Granado, coordenadora da organização Gatos do Cemitério, o fornecimento da alimentação foi regularizado, mas a distribuição dos alimentos dentro do cemitério continua sendo realizada exclusivamente por voluntários da entidade.
“Após o corte no fornecimento da ração, em janeiro de 2025, nós tentamos reverter com uma ação no Ministério Público. Como não houve solução, a doutora Silvia Helena entrou com uma ação popular. Perdemos a liminar em primeira instância, mas conseguimos uma liminar na segunda, que está sendo cumprida.”
Segundo Elcian, a retomada do fornecimento ocorreu após a decisão judicial. “A situação teve de ser resolvida com a ação popular, porque não houve negociação.”
Rotina de alimentação
Com a quantidade de ração restabelecida, a organização mantém a rotina de alimentação dos animais no cemitério. O trabalho é realizado diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, por integrantes da equipe e voluntários.
“Atualmente a Prefeitura voltou a fornecer os 30kg por dia. A alimentação é feita pela gente. A nossa equipe distribui a ração todos os dias, de segunda a domingo, lá no cemitério. Nisso não há interferência da prefeitura. O que mudou é que a gente agora precisa ir até o Bem Estar Animal toda segunda-feira para pegar a ração.”
A retirada da ração, portanto, passou a fazer parte da rotina semanal da organização, enquanto a distribuição aos animais permanece sob responsabilidade dos voluntários.
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Entenda o caso
O fornecimento de ração está relacionado a um acordo firmado entre a Prefeitura e a organização responsável pelos gatos que vivem no Cemitério da Saudade. Em 2025, o município reduziu pela metade a quantidade disponibilizada, alegando que o número de animais no local seria inferior ao estimado pela entidade.
A Prefeitura também questionou o cumprimento de medidas previstas no acordo para o controle populacional dos gatos, especialmente ações de castração e adoção.
Segundo a administração municipal, a referência a aproximadamente 30 gatos existente no documento histórico correspondia aos animais que ainda não haviam sido castrados à época da formalização do acordo. A avaliação da Prefeitura é de que esse número não representa um levantamento atual da população felina do cemitério.
A redução no fornecimento levou a organização a buscar alternativas para restabelecer a quantidade anterior. Depois de uma tentativa de encaminhamento junto ao Ministério Público, foi apresentada uma ação popular, que posteriormente resultou na decisão judicial atualmente cumprida.
Com a determinação, a Prefeitura voltou a disponibilizar os 30 quilos de ração por dia. A alimentação e a distribuição dos produtos aos animais seguem sendo realizadas pela organização e seus voluntários.
A situação atual, portanto, mantém separadas as duas etapas do atendimento: o município garante o fornecimento da ração, enquanto a equipe voluntária assume diariamente o trabalho de levar o alimento aos gatos espalhados pelo Cemitério da Saudade.