Quatro filhotes de cachorro morreram após uma suspeita de envenenamento em uma residência de Piracicaba. Os animais haviam participado de uma feira de adoção no último sábado. Dos seis filhotes que estavam no local, dois foram adotados e os outros quatro retornaram para a casa onde viviam com os pais.

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Segundo os responsáveis pelos animais, na noite seguinte à feira, a tutora chegou à residência e encontrou três filhotes mortos. O quarto estava em estado grave e foi levado imediatamente a uma clínica veterinária, mas não resistiu. O animal morreu por volta da 1h da manhã.