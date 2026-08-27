Quatro filhotes de cachorro morreram após uma suspeita de envenenamento em uma residência de Piracicaba. Os animais haviam participado de uma feira de adoção no último sábado. Dos seis filhotes que estavam no local, dois foram adotados e os outros quatro retornaram para a casa onde viviam com os pais.
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Segundo os responsáveis pelos animais, na noite seguinte à feira, a tutora chegou à residência e encontrou três filhotes mortos. O quarto estava em estado grave e foi levado imediatamente a uma clínica veterinária, mas não resistiu. O animal morreu por volta da 1h da manhã.
Corpos foram encaminhados ao Bem-Estar Animal
Diante da suspeita de intoxicação, os corpos dos quatro animais foram preservados e, no dia seguinte, encaminhados ao Bem-Estar Animal para avaliação.
De acordo com o relato dos responsáveis, o veterinário Maurício Teixeberi identificou fortes indícios de intoxicação por veneno de rato a partir dos sinais apresentados pelos animais, entre eles a presença de saliva e alterações observadas nos restos fecais.
Segundo a avaliação relatada pela família, esse tipo de substância pode provocar um quadro grave e de evolução rápida. Como medida de precaução, a mãe e o pai dos filhotes também receberam medicação após o ocorrido.
Suspeita envolve conflito com vizinho
Os responsáveis pelos animais relataram que já existia um conflito com um vizinho da residência. Segundo eles, o homem estaria incomodado com os latidos e as brincadeiras dos filhotes. Ainda conforme o relato, em outras ocasiões o vizinho teria jogado pedras e tijolos no quintal e reclamado do barulho provocado pelos animais.
No dia em que os filhotes foram encontrados mortos, pedaços de tijolo e telha também foram localizados no quintal. Não há provas contra o vizinho. Apesar da suspeita levantada pelos responsáveis, não há, até o momento, provas de que o vizinho tenha colocado veneno no local.
A residência não possui câmeras de segurança e, segundo os responsáveis, não há testemunhas que tenham presenciado qualquer ação relacionada à possível intoxicação.
A causa das mortes é tratada como suspeita de intoxicação, com base nos sinais observados durante a avaliação veterinária. A eventual responsabilidade de terceiros dependerá de investigação e da obtenção de elementos que esclareçam como os animais tiveram contato com a substância.
Animais seriam levados novamente para adoção
Os seis filhotes estavam vivos quando participaram da feira de adoção. Dois encontraram novos lares, enquanto os quatro que retornaram para a residência morreram posteriormente.
A intenção dos responsáveis era levar os animais novamente à feira neste sábado para tentar encontrar famílias interessadas na adoção. Com a morte dos quatro filhotes, o objetivo agora é esclarecer as circunstâncias do ocorrido e buscar informações que possam ajudar na investigação do caso.
Os pais dos cães filhotes