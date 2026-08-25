Piracicaba entra em alerta para temporais a partir da 0h desta quarta-feira (26), conforme aviso amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até as 23h59 e abrange também outras áreas do Estado de São Paulo.

A previsão indica mudança nas condições do tempo, com possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo. Nas áreas sob alerta, os volumes podem variar entre 20 e 30 milímetros em uma hora e chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

As rajadas de vento devem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, as condições previstas podem provocar transtornos em diferentes pontos, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa.