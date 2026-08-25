Piracicaba entra em alerta para temporais a partir da 0h desta quarta-feira (26), conforme aviso amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até as 23h59 e abrange também outras áreas do Estado de São Paulo.
A previsão indica mudança nas condições do tempo, com possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo. Nas áreas sob alerta, os volumes podem variar entre 20 e 30 milímetros em uma hora e chegar a 50 milímetros ao longo do dia.
As rajadas de vento devem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, as condições previstas podem provocar transtornos em diferentes pontos, principalmente durante os períodos de chuva mais intensa.
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Entre os riscos indicados pelo instituto estão alagamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos e possíveis danos em áreas agrícolas. A ocorrência de granizo também pode causar prejuízos a plantações, veículos e estruturas expostas.
A mudança no tempo deve atingir boa parte do Estado de São Paulo. Em Piracicaba, a população deve ficar atenta às condições meteorológicas ao longo desta quarta-feira, principalmente durante a ocorrência de pancadas de chuva e temporais.
Durante as tempestades, a recomendação é evitar áreas abertas e locais próximos a árvores, postes e estruturas metálicas. Motoristas também devem ter atenção em trechos sujeitos a alagamentos e evitar atravessar áreas com acúmulo de água.
Em caso de interrupção no fornecimento de energia, é recomendado manter distância de fios e equipamentos elétricos que tenham sido atingidos pela água ou eventualmente estejam caídos.
O alerta do Inmet tem classificação amarela, utilizada para indicar situação meteorológica com possibilidade de riscos e transtornos. A população deve acompanhar as atualizações dos órgãos responsáveis ao longo do período de validade do aviso.